Người đi xe máy tử vong vì len vào đường bị chặn

BrazilNgười đi xe máy lách qua rào chắn nhưng không để ý sợi dây thép căng ngang nên bị quật ngã, tử vong tại chỗ.

Tai nạn chết người được camera giám sát ghi lại, cho thấy người điều khiển xe máy lách qua một cọc tiêu và rào chắn nhựa trên con đường thường bị cấm xe cộ vào cuối tuần để phục vụ các hoạt động giải trí, ở Cuiaba, bang Mato Grosso.

Chạy vào đường đã chặn, người đi xe máy tử vong Video: Brasil News

Nhưng vừa lách qua rào chắn, người đi xe máy bị sợi dây thép chăng ngang quật ngã khiến lộn người xuống đường, mũ bảo hiểm văng xa. Nạn nhân, 22 tuổi, tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ video cho thấy khi xe chạy qua rào chắn không có dấu hiệu phanh hay đánh lái, chứng tỏ nạn nhân không nhìn thấy sợi dây vốn mỏng và khó nhận diện giăng lơ lửng trước mặt. Kết quả điều tra ban đầu xác minh nạn nhân không có giấy phép lái xe.

Tai nạn xảy ra ngày 28/3 nhưng vẫn đang thu hút quan tâm và làm dấy lên tranh luận về các phương pháp chặn đường. Các chuyên gia đặt câu hỏi về sự an toàn của việc dùng xích hoặc dây thép - những vật liệu nếu không được đánh dấu đúng cách bằng băng phản quang hoặc biển báo cảnh báo, sẽ trở thành chướng ngại vật chết người đối với người đi xe hai bánh.

Hiện cảnh sát đang phải điều tra xem có sự sơ suất nào trong cách thiết lập rào chắn hay không và liệu biển báo có đáp ứng các yêu cầu an toàn tối thiểu được quy định trong Bộ luật Giao thông Brazil hay không.

Mỹ Anh (theo Novidades MT)