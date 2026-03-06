Tây NinhPhóng nhanh để vượt qua xe tải ngay đoạn đường cát, người đi xe máy bị trượt ngã vào gầm xe tải hôm 5/3 tại Mộc Hóa.

Người đi xe máy trượt ngã vào gầm xe tải Video: CTV

Tình huống giao thông: Người đi xe máy phóng tốc độ nhanh vượt bên trái một xe tải đi cùng chiều. Đoạn đường hẹp, do mặt đường trơn trượt bởi lớp đất cát, bánh xe máy mất độ bám, xe máy loạng choạng rồi trượt ngã đúng vào vị trí bánh xe tải đang đi tới. Xe máy văng sang một bên người đi xe máy bị xe tải cán qua. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển phương tiện không cố vượt khi làn đường hẹp, mặt đường xấu hoặc có vật liệu rơi vãi. Khi thấy cát, sỏi, bùn đất hoặc mặt đường trơn trượt, mấp mô, người lái cần giảm tốc độ, giữ tay lái ổn định.

Trong tình huống xe tải chiếm hết làn đường, tuyệt đối không lách lên để vượt, bởi nếu có tình huống bất ngờ, người lái sẽ không có không gian, thời gian để xử lý. Người đi xe máy cần quan sát xa phía trước, đảm bảo mặt đường khô ráo, tầm nhìn thoáng và có đủ khoảng trống để vượt dứt khoát. Nếu có bất kỳ yếu tố rủi ro nào như ổ gà, cát, xe đông hoặc đoạn cua, tốt nhất nên kiên nhẫn chạy phía sau.

Nguyên Vũ