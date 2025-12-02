Hà NộiPhóng khá nhanh, người đi xe máy phanh gấp, ngã lăn ra đường, đưa đầu vào bánh xe khách, hôm 29/11 tại Nguyễn Trãi.

Người đi xe máy thoát chết dưới bánh xe khách Video: CTV

Tình huống giao thông: Phóng khá nhanh vượt lên, nam thanh niên đi xe máy bất ngờ phanh gấp, ngã ra đường lăn về gần xe khách đang đi cùng chiều. May mắn phần đầu mũ bảo hiểm va chạm vào lốp xe khách đẩy người này lăn ra ngoài, lộn một vòng và thoát chết.

Kỹ năng lái xe: Đường đông xe, người điều khiển phương tiện cần kiểm soát tốc độ, dành cho mình một khoảng cách an toàn tới không chỉ xe phía trước mà còn các xe xung quanh. Đặc biệt, người đi xe máy không nên phóng nhanh, luồn lách để rơi vào tình huống bất ngờ, giật mình mà phanh gấp.

Khi phanh gấp, việc chỉ dùng phanh trước hay sau sẽ khiến tài xế dễ bị ngã vì văng xe hoặc trượt bánh. Bước đầu tiên của kỹ thuật phanh đúng trên xe tay ga là nhả ga hoàn toàn để động cơ ghìm xe lại, sau đó bóp cả hai phanh. Khi phanh đồng thời sẽ rất khó xảy ra hiện tượng trượt.

Nguyên Vũ