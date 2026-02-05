Người đi xe máy thoát chết dưới bánh xe ben

Hưng YênChiếc xe tải lớn vào cua nhanh, xô ngã và chèn qua xe máy, hôm 4/2 tại ngã tư Khoái Châu.

Xe tải vào cua chèn qua xe máy Video: Đình Tú

Tình huống giao thông: Chiếc xe ben vào cua nhanh để rẽ phải tại ngã tư, cùng lúc đó người đi xe máy cũng vào cua. Ngay khi vào cua, xe máy từ chỗ đi sát lề đường hơi lấn ra ngoài, đúng lúc chiếc xe ben lao nhanh tới. Bánh xe ben chèn lên xe máy, hất văng người lái vào lề đường. May mắn không xảy ra thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện lớn như xe tải, xe ben, xe container khi vào cua cần giảm tốc độ. Các xe này nhiều điểm mù nên khi vào cua càng khó khăn hơn để quan sát các xe nhỏ hơn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như tình huống trong video. Ngoài ra, người đi xe máy cố gắng luôn bám sát lề đường ở những nơi đường hẹp, chỉ có một làn xe, để giảm thiểu nguy cơ va chạm với những xe cỡ lớn.

Nguyên Vũ