Ấn ĐộCác gờ to nhỏ xen kẽ và nhô cao khỏi mặt đường mà không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào khiến nhiều xe máy suýt ngã.

Người đi xe máy suýt ngã khi qua gờ giảm tốc như đặt bẫy Video: IndianGems

Đường cầu vượt Adivasi Shahid Govari, thường được gọi là cầu vượt Sitabuldi, ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra, một lần nữa trở thành mối lo ngại cho người tham gia giao thông. Vốn là nơi xảy ra tai nạn thường xuyên và đầy ổ gà, đoạn đường này giờ đây càng trở nên nguy hiểm hơn do việc xây dựng đột ngột bốn gờ giảm tốc lớn, theo Nagpur Today.

Điều khiến nhiều người lo lắng là những gờ giảm tốc này xuất hiện mà không hề có bất kỳ thông báo trước đó, không biển báo cảnh báo, rào chắn hay vạch kẻ phản quang. Những người thường xuyên lái xe qua đây cho biết họ thấy sợ hãi thường trực, vì địa điểm này trở nên khó lường và không an toàn, đặc biệt là trong giờ cao điểm và điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Bốn gờ giảm tốc, với hai lớn và hai nhỏ xen kẽ, không được sơn phản quang trên đường cầu vượt Sitabuldi ở Nagpur. Ảnh: TOI

Người dân chỉ trích chính quyền thành phố vì sự tắc trách, chỉ ra rằng những công trình không có biển báo này vi phạm các quy định an toàn giao thông cơ bản. "Cầu vượt vốn đã xuống cấp. Giờ đây, những gờ giảm tốc không có biển báo này càng khiến nó trở nên nguy hiểm hơn", một người thường xuyên sử dụng tuyến đường này cho biết.

Về sự nguy hiểm của những gờ giảm tốc bất thường ở Nagpur, tờ Times of India (TOI) đặt tiêu đề bài viết là "Gờ giảm tốc khổng lồ trên cầu vượt Gowari biến thành gờ giảm tốc làm gãy xương". Theo TOI, đã có nhiều người đi xe máy bị ngã trong vòng hai ngày trước khi bài báo được đăng tải (7/11).

Mỹ Anh