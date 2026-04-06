Người đi xe máy suýt mất mạng khi rẽ trái sát xe bồn

TP HCMĐi sát xe bồn, người đi xe máy bị bánh phụ bên lái của xe bồn cán qua hôm 4/4 tại chân cầu Phú Mỹ.

Tình huống giao thông: Tại nút giao dưới chân cầu, người đi xe máy di chuyển sát với xe bồn nên bị rơi vào điểm mù. Người này bị bánh phụ của chiếc xe lớn cán qua. Lái xe bồn dường như không hay biết nên tiếp tục di chuyển. May mắn người đi xe máy kịp thời nhảy ra, không bị thương. Chiếc xe máy bị xe bồn cán sượt qua, chưa rõ mức độ hư hỏng.

Xe bồn cán qua xe máy dưới chân cầu Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện nhất là xe máy không nên đi sát những chiếc xe lớn như xe bồn vốn có nhiều vùng điểm mù tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Ngoài ra, các nhóm xe lớn như xe bồn khi di chuyển trong đô thị nên đi chậm để quan sát phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Nguyên Vũ