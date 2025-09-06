Thái LanTránh một xe tải quay đầu, xe tải chở hải sản đang chạy tốc độ cao không phanh kịp khiến lật nghiêng, đè vào một xe máy.

Người đi xe máy suýt chết khi bị xe tải mất lái đè trúng Video: News 76

Tại một điểm quay đầu xe ở khu công nghiệp Navanakorn tỉnh Nakhon Ratchasima, ngày 2/9, một xe tải và một số xe máy đang chuyển hướng. Trong đó, một số người đi xe máy dường như mặc đồ bảo hộ trong nhà máy sản xuất.

Từ phía ngược chiều, một xe tải 10 bánh lao tới ở tốc độ cao. Để tránh xe đang quay đầu, tài xế của xe tải 10 bánh đánh lái sang làn ngược chiều khiến xe mất thăng bằng lật nghiêng, đè trúng một người đi xe máy và đâm vào một ôtô cũng đang chờ rẽ.

May mắn người phụ nữ đi xe máy chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng xe máy bị hư hỏng nặng. Hải sản chất trên xe tải văng khắp đường. Ôtô gắn camera hành trình bị vỡ kính chắn gió, dập móp nhẹ nắp ca-pô và nóc xe.

Mỹ Anh (theo Thairath)