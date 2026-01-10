Người đi xe máy 'nằm ngủ' trên nắp ca-pô ôtô sau va chạm

MalaysiaSau pha chạy ngược chiều và lao thẳng vào đầu ôtô, người điều khiển xe máy văng lên nắp ca-pô và tay gối đầu nằm im tại chỗ.

Người đi xe máy nằm yên trên nắp ca-pô ôtô sau va chạm Video: Kelab Info Malaysia

Ôtô đang chạy ở làn giữa trên đường có ba làn thì tài xế chuyển sang làn bên phải sát dải phân cách khi phát hiện một xe máy ngược chiều phía trước. Nhưng chiếc xe máy lúc này cũng chuyển sang làn đường cùng ôtô.

Tài xế ôtô liên tục bấm còi để cảnh báo, người lái xe máy vẫn không kịp dừng lại và đâm sầm vào ôtô. Anh ta bị hất văng lên nắp ca-pô, nằm bất động, vẻ mặt có vẻ choáng váng vì cú va chạm. Người này sau đó giữ nguyên tư thế nằm nghiêng như đang ngủ dù tài xế nhấn giữ còi.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) xác nhận rằng vụ việc xảy ra dọc theo đường Jalan Masai Lama, Masai, bang Johor, vào ngày 6/1.

Tai nạn giao thông liên quan đến một chiếc Volkswagen GTI màu xám, do thanh niên 22 tuổi người địa phương điều khiển, và một chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ do một người nước ngoài 29 tuổi điều khiển.

Người lái xe máy bị thương trong vụ tai nạn và được đưa đến bệnh viện điều trị, trong khi người lái xe ôtô không bị thương.

Mỹ Anh (theo Harian Metro)