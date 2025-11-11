Người đi xe máy len lỏi cào xước ôtô rồi bỏ đi

Thanh HóaLuồn lách giữa hai ôtô, người đi xe máy va chạm vào đầu xe có gắn camera hành trình rồi bỏ đi, hôm 8/11 gần tượng đài Lê Lợi.

Người đi xe máy len lỏi cào rách ôtô rồi bỏ đi Video: Hoang Hung

Tình huống giao thông: Giữa nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ, một người đàn ông đi xe máy lách qua khe hẹp giữa hai ôtô để vượt lên. Xe máy va chạm mạnh, cào rách phần đầu bên lái của ôtô có gắn camera hành trình, nhưng người đi xe máy không dừng lại giải quyết mà bỏ đi.

Xe máy gây vết xước lớn phần đầu bên lái ôtô có gắn camera hành trình. Ảnh: Hoang Hung

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện chờ đèn đỏ nên dừng đúng phần đường và theo thứ tự trước sau. Không len lỏi, luồn lách nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn cho bản thân và người khác, tránh gây thiệt hại cho những người tham gia giao thông và phương tiện xung quanh. Trường hợp gây va chạm có tổn thất cần dừng xe để giải quyết.

Nguyên Vũ