Người đi xe máy lao vào đầu xe container

Gia LaiLao sang ngang đường, người đi xe máy đâm vào xe đầu kéo, hôm 5/2 tại xã Ngô Mây.

Người đi xe máy lao vào gầm xe tải Video: Kim Lệ

Tình huống giao thông: Đường rất đông xe tải và container, một nhóm xe máy đang dừng chờ để sang ngang đường. Trong số này, một người đàn ông điều khiển xe máy cắt nhanh qua ngay khi xe container đi tới. Người này lao vào đầu xe container. May mắn diện tích tiếp xúc ít nên xe không bị cuốn vào gầm và hất ngang.

Kỹ năng lái xe: Xe tải, xe container nhiều điểm mù, người đi xe máy cần tránh xa nhất có thể. Trong tình huống muốn sang ngang đường cần quan sát cẩn thận và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Không vội vàng tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm như trong video.

Nguyên Vũ