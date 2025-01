Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm không được mua xăng

Hy LạpBộ trưởng Y tế của quốc gia Nam Âu đề xuất biện pháp mới nhằm thúc đẩy người đi xe máy đội mũ bảo hiểm.

Đi xe máy mang lại cảm giác phấn khích không thể phủ nhận, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao hơn đáng kể so với đi ôtô. Đó là lý do luật đội mũ bảo hiểm được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn có người chọn cách phớt lờ những quy định này, đánh cược không chỉ với các khoản phạt mà quan trọng hơn là sự an toàn của họ. Để đối phó với tình trạng này, Bộ trưởng Y tế Hy Lạp đưa ra giải pháp khác thường: cấm các trạm xăng bán nhiên liệu cho người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Bộ trưởng Y tế Hy Lạp, Adonis Georgiadis, cũng là một tay lái môtô, gần đây tham gia chiến dịch trên truyền hình Hy Lạp nhằm quảng bá việc đội mũ bảo hiểm, nhưng ông không dừng lại ở đó. Với hy vọng tạo ra ảnh hưởng lớn hơn, ông đề xuất với liên đoàn chủ sở hữu trạm xăng: từ chối phục vụ những người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Một người đi xe máy tại một trạm nhiên liệu ở Hy Lạp. Ảnh: iEidiseis

Nhưng không phải ai cũng đồng ý với biện pháp này. Một số chủ trạm xăng cho rằng việc này đổ trách nhiệm thực thi lên các doanh nghiệp thay vì chính quyền. Họ cũng phản đối các khoản phạt có thể áp dụng cho các trạm bị phát hiện phục vụ người lái xe không tuân thủ quy định. Mặc dù có nhiều chỉ trích, Bộ trưởng Phát triển Takis Theodorikakos đã soạn một dự thảo đặc biệt để trình lên quốc hội Hy Lạp.

Nếu được quốc hội thông qua, dự thảo sẽ trở thành một phần của bộ luật giao thông cập nhật của Hy Lạp. Điều này có nghĩa là người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ không thể mua xăng hợp pháp tại các trạm xăng, buộc họ phải tuân thủ luật hoặc ngừng sử dụng xe máy - trừ khi chuyển sang sử dụng scooter điện thay thế.

Trong một cuộc họp của ủy ban quốc hội, ông Theodorikakos nói về những rào cản văn hóa và tâm lý đối với việc sử dụng mũ bảo hiểm. "Người lái xe máy thường là những người trẻ tuổi, ở độ tuổi mà họ cảm thấy bất khả chiến bại", ông phát biểu. Ông kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ sáng kiến này, nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc giảm thiểu các chấn thương và tử vong có thể phòng tránh được.

Dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy hầu hết các quốc gia đều áp dụng luật yêu cầu người lái xe máy và người ngồi sau phải đội mũ bảo hiểm. Hy Lạp cũng không phải ngoại lệ, nhưng bất kỳ ai từng đến quốc gia này đều biết rằng việc thực thi luật rất lỏng lẻo, đặc biệt là ở các khu vực đô thị. Do đó, chấn thương đầu là hậu quả phổ biến của tai nạn giao thông, thường dẫn đến chấn thương nặng, tàn tật vĩnh viễn hoặc thậm chí tử vong.

Theo Viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), việc sử dụng mũ bảo hiểm là bắt buộc đối với tất cả người đi xe máy ở khoảng một nửa số bang tại Mỹ. Trong phần lớn các bang khác, chỉ những người đi xe trẻ tuổi mới bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, thường là 18-21 tuổi. Trong khi đó, ba bang gồm Illinois, Iowa và New Hampshire không có luật đội mũ bảo hiểm.

Tại Việt Nam, Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ quy định, phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy không cài quai đúng quy cách; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Mỹ Anh (theo Greek City Times)