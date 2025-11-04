Người đi xe máy giúp người đi bộ qua đường

TP HCMNgười đàn ông xoay ngang xe máy, chắn lối giúp người đi bộ đang khó khăn qua đường an toàn, hôm 31/10 tại ngã tư Bùi Minh Trực.

Người đi xe máy che chắn giúp người đi bộ qua đường Video: CTV

Tình huống giao thông: Thấy một người đàn ông đang đi bộ sang đường khó khăn, ngay khi đèn tín hiệu chuyển xanh, thanh niên đi xe máy xoay ngang xe, che chắn cho người đi bộ sang hết quãng đường an toàn.

Văn hoá lái xe: Khi qua ngã tư, người điều khiển phương tiện cần chủ động nhường đường cho người đi bộ. Tài xế cần chủ động giảm tốc, dừng chờ từ xa thay vì cố lách để tránh người đi bộ.

Giúp đỡ những người đi đường yếu thế là hành động tốt đẹp nên được nhân rộng trong xã hội. Mỗi người tham gia giao thông đều nhường nhịn, giúp đỡ người khác sẽ tạo nên một môi trường giao thông văn minh lịch sự, an toàn.

Nguyên Vũ