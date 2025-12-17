Người đi xe máy chui qua gầm xe container khi tắc đường

IndonesiaĐể thoát nhanh hơn, những người đi xe máy từ hai bên lần lượt chui qua gầm xe container đang mắc kẹt tại đèn đỏ.

Chỉ trong vòng 13 giây, có 5 chiếc xe máy từ cả hai phía lần lượt chui qua gầm chiếc xe container trong đám tắc đường, hôm 15/12. Người trên ôtô đang quay video thậm chí vỗ tay và bật cười khi chứng kiến cảnh tượng trên. Video với tiêu đề "Indonesia tuyệt vời" nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nhiều ý kiến đưa ra trước tình huống trên, với phần lớn lên án hành động nguy hiểm. Có người nói "ngay cả mạng sống cũng bị đem ra làm trò đùa".

Người khác khuyên: "Bạn thậm chí không nên ở trong điểm mù bên cạnh người khác, chứ đừng nói đến việc chui xuống gầm xe". "Nguy hiểm lắm, bạn biết không, nếu xe di chuyển về phía trước, bạn sẽ bị kẹp", một người cảnh báo.

Trong khi đó, một số người cho rằng vụ việc xảy ra ở Tanjung Priok, phía bắc Jakarta, nơi nổi tiếng vì tắc nghẽn giao thông, đặc biệt xung quanh khu vực cảng biển do lượng xe container vận chuyển rất lớn.

