Thái LanÔtô chạy hẳn sang làn ngược chiều để vượt qua hàng dài xe nối đuôi nhau nhưng gặp một người đi xe máy không khoan nhượng.

Người đi xe máy chặn đường ôtô lấn làn, bấm còi suốt 10 phút Video: Thairath

Vạch kẻ liền đôi màu vàng, nhưng tài xế ôtô bất chấp luật cấm, vẫn lấn hẳn sang làn ngược chiều để tránh hàng dài xe cùng chiều đang nối đuôi nhau. Nhưng một người đàn ông đi xe máy đã chặn chiếc ôtô phạm luật.

Theo người quay video, người đi xe máy đã bấm còi suốt hơn 10 phút nhưng tài xế ôtô vẫn không lùi về đúng làn. Ngay trước khi video dừng lại, tài xế ôtô hạ cửa kính và dường như thò người ra ngoài muốn nói chuyện với người chặn đường mình. Không rõ sự việc sau đó được giải quyết ra sao.

Tình huống trên thu hút sự chú ý và có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khen ngợi sự dũng cảm và không khoan nhượng của người đi xe máy, đặt câu hỏi tại sao người đi đúng lại phải nhượng bộ.

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng bản thân không cần phải đối đầu với những người ngoan cố và bất chấp như tài xế ôtô kia. "Đừng liều mạng!", một người viết.

Thậm chí, có người còn nói rằng: "Trong thời chiến, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Trong thời bình, chúng ta chiến đấu lẫn nhau".

Một người giải thích: "Một người lái xe thực thụ không nên liều lĩnh làm điều đó. Nó chỉ lãng phí thời gian, cảm xúc và gây nguy hiểm rất lớn cho bản thân. Một người có tư duy tốt không nên tự đẩy mình vào tình huống như vậy. Đúng hay sai, hãy để cơ quan chức năng xử lý và xử phạt theo pháp luật. Đã có vô số vấn đề trong cuộc sống và xã hội, vậy mà họ vẫn tiếp tục tạo ra thêm. Việc né tránh những vấn đề có thể phát sinh không phải là hèn nhát hay sợ hãi. Trân trọng".

Mỹ Anh (theo Thaiger)