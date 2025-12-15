Người đi xe máy cắt ngang đầu hàng loạt xe gây tai nạn

Hà NộiTại vòng xuyến, một người đi xe máy cắt ngang qua hàng loạt xe khác rồi đâm ngã một người đi thẳng, hôm 14/12 tại Mỹ Đức.

Người đi xe máy cắt ngang đầu hàng loạt xe máy gây tai nạn Video: Thành Trung

Tình huống giao thông: Tại vòng xuyến đông xe, bất ngờ một người đi xe máy phóng khá nhanh không có dấu hiệu giảm tốc, cắt ngang đầu hàng loạt xe máy khác để rẽ phải. Tốc độ cao, góc khuất khiến xe này húc thẳng vào một xe khác khiến hai người ngã lăn ra đường. Cả hai có thể đứng dậy sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến vòng xuyến cần giảm tốc độ, có tín hiệu xi-nhan và chuyển hướng từ từ theo dòng phương tiện, không cắt ngang tạt đầu các xe khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác.

Nguyên tắc vào vòng xuyến là cần xác định hướng sẽ đi để lựa chọn làn đường phù hợp. Nếu quay đầu, bám sát vòng xuyến. Nếu rẽ phải, cần đi ở làn ngoài, để không cắt ngang dòng phương tiện.

Nguyên Vũ