Người đi xe máy bay lên cao vì tông vào ôtô ở ngã tư

Hà NộiNgười đi xe máy vượt đèn đỏ, không làm chủ tốc độ dẫn dến tông vào đầu ôtô, tối 31/1.

Người đi xe máy 'bay lên không trung' vì tông vào ôtô ở giao lộ Video: Lê Chính

Tình huống giao thông: Tối 31/1 tại ngã tư Nội Bài, khi đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng phương tiện bắt đầu di chuyển. Khi đến giữa giao lộ, một xe máy vượt đèn đỏ, lao nhanh, không làm chủ được tay lái nên va chạm vào đầu một ôtô. Người đi xe máy bay lên cao, rơi xuống đường và bất động. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi đến giao lộ, các phương tiện cần giảm tốc độ, quan sát và không được vượt đèn vàng/đèn đỏ. Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi vượt đèn đỏ phạt 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX, nếu hành vi này gây tai nạn, phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Phạm Hải