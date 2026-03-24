Người đi xe đạp bị húc bay lên nắp ca-pô

Hải PhòngPhóng nhanh không có dấu hiệu giảm tốc, ôtô húc một người đàn ông đi xe đạp cùng chiều lên nắp ca-pô hôm 22/3 tại An Dương.

Người đi xe đạp bị húc bay lên nắp ca pô Video: CTV

Tình huống giao thông: Người đàn ông đạp xe sát lề đường bất ngờ bị ôtô màu đỏ phóng nhanh đến húc ngã từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe đạp bị hất văng lên cao lộn vòng rồi rơi xuống nắp ca-pô ôtô. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện tham gia giao thông cần tập trung quan sát đường, luôn giữ khoảng cách an toàn, không mất tập trung như dùng điện thoại hoặc buồn ngủ. Giảm tốc độ khi đi gần khu dân cư hoặc thấy xe đạp, xe máy. Tai nạn từ phía sau là một trong những tình huống nguy hiểm người phía trước gần như bị động hoàn toàn.

Nguyên Vũ