Người đi bộ trên dải phân cách ở Houston sẽ bị phạt tới 500 USD

MỹGiới chức Houston ra quy định mới, phạt người đi bộ trên dải phân cách tới 500 USD, nhằm hạn chế tai nạn.

Hội đồng Thành phố Houston, bang Texas, ngày 27/8 thông qua quy định mới, cấm ngồi, đứng hoặc đi bộ trên dải phân cách có bề rộng dưới 180 cm trong thành phố, nhằm hạn chế số lượng người đi bộ tử vong do tai nạn giao thông.

Người vi phạm có thể bị phạt tới 500 USD. Quy định này cho phép ngoại lệ đối với những người đang băng qua đường và cần dừng tạm thời trên dải phân cách, hoặc khi cần tránh nguy hiểm bằng cách đứng trên đó.

"Với quy định này, chúng ta có thể tiến một bước đúng đắn để ngăn ngừa số ca tử vong. Có quá nhiều người chết trên đường phố Houston mỗi năm, phần nhiều hoàn toàn có thể ngăn chặn", Mary Nan Huffman, ủy viên hội đồng thành phố, nói.

Quy định mới được ban hành trong bối cảnh Sở Cảnh sát Houston năm 2024 ghi nhận số vụ tai nạn giao thông chết người cao nhất lịch sử thành phố, trong đó gần 34% nạn nhân là người đi bộ.

"Dải phân cách không được thiết kế làm nơi để mọi người đi đứng hoặc ngồi ở đó. Việc đi trên dải phân cách khiến người đi bộ chỉ cách những phương tiện đang lao nhanh vài cm mà không có biện pháp bảo vệ nào", bà Huffman nói.

Tuy nhiên, một số ủy viên Hội đồng Thành phố phản đối quy định này, cho rằng nó sẽ khiến người vô gia cư có thể bị phạt khi đi đứng hoặc ngồi trên dải phân cách mà không có tiền để thuê luật sư trong tiến trình pháp lý.

Người đi bộ vượt dải phân cách ở đường High Star, Houston, ngày 3/6. Ảnh: HC

Ủy viên Letitia Plummer cũng lo ngại việc người vô gia cư, thu nhập thấp không có điều kiện tự bảo vệ mình trong quá trình bị xử phạt. Bà cũng đặt câu hỏi về việc tuyên truyền, phổ biến quy định mới, khi người vô gia cư không dùng mạng xã hội, không theo dõi tin tức, có thể không biết điều gì đang diễn ra.

"Những người bị ảnh hưởng trực tiếp lại không nắm được thông tin phổ cập", bà Plummer cảnh báo.

Thị trưởng Houston John Whitmire nhận định thay đổi này là hợp lý, và các quan chức có thể điều chỉnh nếu cần. "Sẽ có một số trường hợp khó khăn, chúng tôi sẽ theo sát chặt chẽ, nhưng hành động xâm phạm dải phân cách khiến trẻ em, thiếu niên gặp nguy hiểm", ông nói.

Chưa rõ thời điểm quy định mới có hiệu lực xử phạt. Bà Huffman cho biết thành phố sẽ áp "giai đoạn khoan dung" để người dân kịp tìm hiểu về quy định mới trước khi cảnh sát bắt đầu thực thi. Hình thức phổ biến về quy định mới cũng chưa được lên kế hoạch chi tiết.

Đức Trung (Theo Houston Chronicle)