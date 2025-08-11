Phú ThọNgười đàn ông mặc quần áo sẫm màu đi bộ sát dải phân cách, đêm 10/8 tại đoạn Thanh Ba, cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Người đi bộ như bóng ma trên cao tốc Video: Xuân Quyền

Tình huống giao thông: Ở sát dải phân cách nơi cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 100 km/h, lái xe bị giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang đi bộ. Người này mặc quần áo tối màu hòa vào trong bóng tối. Ở tốc độ cao, chỉ khi đi gần sát tới lái xe mới phát hiện ra. May mắn không có va chạm xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Đường cao tốc có tốc độ xe chạy cao, việc người đi bộ xuất hiện trên đường sẽ gây nguy hiểm cho cả người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, trong điều kiện trời tối tầm nhìn hạn chế, lái xe sẽ rất khó xử lý tình huống này. Người đi bộ không được phép đi vào đường cao tốc, trừ những người làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc. Việc đi bộ trên đường cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật, phạt tiền 400.000-600.000 đồng theo Nghị định 168/2024.

Với tài xế, khi đi cao tốc, nếu đi làn trái, cố gắng chạy giữa làn chứ không bám sát vào dải phân cách, quan sát rộng từ sớm để phát hiện những chướng ngại vật bất ngờ.

Nguyên Vũ