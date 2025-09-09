Người đi bộ lao ra trước đầu ôtô rồi dừng lại

Bắc NinhTrời tối, trên quốc lộ 1A, một người đi bộ lao nhanh qua đường đột ngột dừng lại trước đầu ôtô hôm 8/9 gần Cầu Bồ Sơn.

Người đi bộ lao qua đầu ôtô như bóng ma Video: Xuân Trường

Tình huống giao thông: Trời tối, tầm nhìn hạn chế, một người đi bộ xách theo hành lý cồng kềnh lao vút qua đường quốc lộ. Nhìn thấy ôtô có gắn camera hành trình đang đi tới, người này đột ngột dừng lại trước đầu ôtô, phân vân rồi tiếp tục lao vút đi. May mắn lái xe có gắn camera hành trình đi chậm, kịp thời xử lý tình huống nên may mắn không có tai nạn xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Người đi bộ không nên lao nhanh qua đường như tình huống trong video tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Trong điều kiện trời tối tầm nhìn hạn chế, trên quốc lộ có dải phân cách cứng, ôtô được phép chạy tốc độ tối đa 90 km/h sẽ rất khó khăn trong việc xử lý những tình huống bất ngờ. Trong điều kiện này người đi bộ nên đi qua đường tại nơi có kẻ vạch dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn.

Nguyên Vũ