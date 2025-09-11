Người đẹp xứ Nghệ tại Miss Grand Vietnam 2025

Cô thuộc nhóm ứng viên tiềm năng, thể hiện phong độ tốt qua nhiều phần thi phụ. Lê Thu Trà vào top 5 thí sinh diễn áo tắm đẹp nhất và người đẹp thời trang. Kết quả công bố tại chung kết diễn ra tối 14/9, nếu chiến thắng cô sẽ vào top 20.
Cô tên đầy đủ Lê Thị Thu Trà, sinh năm 2002, cao 1,77 m. Người đẹp có gương mặt hài hòa với sống mũi thẳng, đôi mắt tròn.
Thu Trà giới thiệu bản thân và quê hương Nghệ An.
Hình thể của Thu Trà trong trang phục áo tắm. Cô nặng 54 kg, số đo ba vòng lần lượt là 81-60-88 cm.
Thí sinh catwalk tại Grand Heat và Vietnam Beauty Fashion Fest thuộc khuôn khổ cuộc thi.
Thu Trà từng đoạt danh hiệu Á khôi Sinh viên thanh lịch của Đại học Thương mại năm 2021.
Ngoài sắc vóc nổi bật, Thu Trà còn ghi điểm về học vấn. Cô từng tốt nghiệp loại giỏi và đang học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Người đẹp từng nhận bằng khen sinh viên giỏi, đoàn viên xuất sắc.
Hồi cấp ba, cô có nhiều năm liền là học sinh giỏi. Thu Trà từng đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân vào các năm 2017 và 2019.
Thu Trà (trái) diện đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ tại hoạt động cuối tháng 8.
Cô có kinh nghiệm sân khấu do từng tham gia Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, vào top 15 chung cuộc.
Giám khảo nhận xét Thu Trà có phong thái trình diễn tự tin.
"Gần hai tháng qua, tôi có nhiều trải nghiệm, làm quen nhiều người bạn mới", cô nói.
Thu Trà tại hậu trường cuộc thi.
Thí sinh cho biết yêu các trang phục truyền thống của 54 dân tộc, từng có cơ hội diện qua bộ ảnh thời trang hoặc trình diễn trên sân khấu.
Nét trong trẻo của người đẹp xứ Nghệ ở đời thường.
Trước khi quyết định tham gia cuộc thi nhan sắc mới, Thu Trà dành nhiều tháng tập gym để hình thể săn chắc, học hát, lên ý tưởng trang phục cho các phần thi.
Hiện cô cùng top 34 tập luyện cho vòng Trang phục văn hóa dân tộc (11/9) và chung kết (20/9) ở TP HCM. "Tôi đặt mục tiêu giành vương miện", thí sinh nói.
Mùa thi thứ tư khởi động giữa năm với các điểm nhấn gồm Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF), đêm thi trang phục Văn hóa dân tộc. Top 35 còn tranh tài qua các phần thi phụ như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business.
Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), cùng các thành viên gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường. Tân hoa hậu sẽ thi Miss Grand International 2025 vào tháng 11, hiện ban tổ chức chưa công bố địa điểm.
Sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, đơn vị nắm bản quyền quyết định tổ chức cuộc thi trong nước, sau đó cử hoa hậu tham gia sân chơi quốc tế. Qua ba mùa, các người đẹp lần lượt đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp