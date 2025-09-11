Người đẹp xứ Nghệ tại Miss Grand Vietnam 2025

Ngoài sắc vóc nổi bật, Thu Trà còn ghi điểm về học vấn. Cô từng tốt nghiệp loại giỏi và đang học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Người đẹp từng nhận bằng khen sinh viên giỏi, đoàn viên xuất sắc.

Hồi cấp ba, cô có nhiều năm liền là học sinh giỏi. Thu Trà từng đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân vào các năm 2017 và 2019.