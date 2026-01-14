Người đẹp và ruộng lúa giúp bạn nhớ thành ngữ nào?

Thành ngữ chỉ việc con người sẽ đẹp hơn khi biết cách ăn diện, trau chuốt cho bản thân như mặc lụa là, gấm vóc...

Thoạt nhìn, bức ảnh mang vẻ đẹp rất nên thơ: một bên là cô gái trong tà áo dài xanh dịu dàng, một bên người nông dân lặng lẽ bón phân giúp đồng lúa trĩu hạt. Hai khung hình tưởng chẳng liên quan mà lại được đặt cạnh nhau đầy ẩn ý. Đây không phải ảnh nghệ thuật ngẫu hứng, mà là một câu đố thành ngữ chính hiệu.

Câu đố này không đánh đố bằng chữ, mà thử thách bạn bằng khả năng liên tưởng. Càng nhìn kỹ, bạn càng thấy "à, hình như mình đã nghe câu này ở đâu rồi". Đáp án không hề xa lạ, thậm chí rất đời. Chỉ là não cần bật chế độ suy luận dân gian một chút thôi. Giờ thì câu hỏi đặt ra là: bạn đoán được thành ngữ này trong bao lâu - 10 giây hay... phải gọi hội bạn trợ giúp?

>> Đáp án

Mộc Trà