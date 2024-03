Người đẹp tóc vàng lộ tội ác vì ảnh chụp trước án mạng

MỹCảnh sát khôi phục những bức ảnh trong chiếc máy ảnh bị phá hủy, lật tẩy lời nói dối của Jodi Arias sau khi sát hại tình cũ Travis Alexander vì ghen.

Travis Alexander sinh năm 1977, sống tại thành phố Mesa, bang Arizona, là nhân viên bán hàng và diễn giả truyền động lực của công ty dịch vụ pháp lý.

Tháng 9/2006, Travis gặp Jodi Arias, kém ba tuổi, tại một hội nghị công ty ở Las Vegas. Jodi là nhiếp ảnh gia nhưng đang tìm kiếm cơ hội làm nhân viên bán hàng tại công ty của Travis. Cô gái 26 tuổi thu hút với mái tóc dài màu vàng, vẻ ngoài dễ thương, ngọt ngào.

Theo bạn bè, hai người dường như yêu từ cái nhìn đầu tiên, rất vui vẻ khi ở bên nhau. Sau đó, Travis mời Jodi tới bữa tối của giám đốc điều hành công ty, rồi trò chuyện riêng đến 4h. Anh hào hứng chia sẻ với bạn thân tên Lovingier Hughes rằng "đây là cô gái mà mình muốn cưới".

Jodi Arias. Ảnh: Myspace

Cặp đôi phải yêu xa trong vài tháng vì Jodi sống ở Palm Desert, California. Tuy nhiên, Travis sùng đạo Mormon còn Jodi thì không, khiến mối quan hệ của họ gặp nhiều thách thức. Cả hai đã quan hệ tình dục trước hôn nhân, vi phạm một trong những giáo lý quan trọng nhất của đạo Mormon.

Ngoài ra, bạn bè còn nhận thấy những hành vi đáng lo ngại khi họ đi chơi cùng nhau, đặc biệt là tính chiếm hữu của Jodi. Clancy Talbot, bạn của Travis, nói: "Cô ấy nhất định phải ngồi cạnh bạn trai. Cô ấy không hài lòng khi anh ấy nói chuyện với phụ nữ khác và luôn cố thể hiện cho người khác biết họ là một đôi".

Theo họ, Jodi có những đặc điểm giống kẻ rình rập. Cô nghe lén các cuộc trò chuyện và đọc tin nhắn trên điện thoại của bạn trai. Lovingier Hughes nhớ có lần nhóm bạn đang ở trong phòng, bỗng phát hiện Jodi đứng ngoài cửa với vẻ mặt "ác quỷ", cơn thịnh nộ bùng lên trong mắt, khiến vợ chồng Lovingier cảm thấy "lạnh sống lưng".

"Tôi bắt đầu thấy những điều đáng báo động. Tôi đã nói: Travis, tôi sợ chúng tôi sẽ tìm thấy cậu bị băm nhỏ trong tủ đông của cô ấy'. Ngay từ đầu, cô ấy hoàn toàn bị ám ảnh bởi Travis", Lovingier chia sẻ trong phim tài liệu về vụ án.

Sau năm tháng bên nhau, Travis chia tay Jodi. Nhiều tuần sau, cô chuyển đến sống gần Travis ở Mesa, thỉnh thoảng bất ngờ đến nhà bạn trai cũ, lẻn vào qua cửa dành cho chó. Đôi khi Travis tức giận, nhưng những lần khác lại vồ vập quan hệ tình dục với Jodi.

Khi Travis bắt đầu hẹn hò với một phụ nữ tên Lisa, Jodi cố đe dọa tình địch bằng cách gõ cửa nhà và cửa sổ của Lisa rồi bỏ chạy. Bạn bè cho biết lốp xe của Travis bị rạch hai lần trong thời gian hẹn hò với Lisa, họ tin rằng Jodi đứng sau vụ việc.

Sau khi sống ở Mesa khoảng tám tháng, Jodi chuyển về California vào tháng 4/2008. Tuy nhiên họ vẫn liên lạc qua điện thoại, tin nhắn, thậm chí chat sex qua điện thoại.

Đến tháng 5/2008, tin nhắn cho thấy hai người xảy ra cãi vã lớn. Travis viết: "Cô không biết đã gây ra cho tôi nỗi kinh hoàng gì đâu". "Em thực sự không có ý định làm hại anh", Jodi trả lời. Travis gọi bạn gái cũ là kẻ rối loạn tâm thần.

Đầu tháng 6/2008, Travis có kế hoạch đi nghỉ cùng bạn bè ở Cancun, Mexico, với một phụ nữ cũng theo đạo Mormon mà anh đang theo đuổi tên là Mimi. Travis biến mất ngay trước chuyến đi, những người bạn đã tới Cancun trước không thể liên lạc với anh. Tối 4/6, Travis bỏ lỡ cuộc họp quan trọng.

Ngày 9/6, năm ngày trôi qua kể từ lần cuối bạn bè nhận được tin tức về Travis, Mimi và hai người khác đến nhà tìm anh. Một người bạn cho họ mật mã gara để vào nhà. Họ thấy một vũng máu trên thảm ở hành lang và phát hiện thi thể Travis trong phòng tắm.

Tại hiện trường, cảnh sát nhận định Travis tử vong vào ngày 4/6. Nạn nhân bị đâm 27 nhát, cứa cổ và bắn vào đầu. Cảnh sát tìm thấy một dấu tay đẫm máu bên ngoài phòng ngủ của Travis và những sợi tóc dài màu nâu trên sàn và tường phòng tắm.

Vài giờ sau khi thi thể Travis được phát hiện, Jodi gọi cảnh sát để hỏi về vụ án. Cô nói đã có cuộc trò chuyện ngắn với Travis trên đường lái xe đến Utah để thăm bạn trai mới vào 4/6.

Khi khám xét nhà Travis, cảnh sát phát hiện chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới mua của anh trong máy giặt, đã bị hỏng. Cảnh sát khôi phục những hình ảnh bị xóa cho thấy Travis và Jodi trong tư thế gợi tình được chụp vào khoảng 13h40 chiều 4/6. Bức ảnh cuối cùng về Travis khi còn sống, được chụp lúc đang tắm vào 17h29 hôm đó. Những bức ảnh được chụp ngay sau đó cho thấy Travis "chảy rất nhiều máu" trên sàn phòng tắm.

Travis Alexander trong ảnh chụp lúc đang tắm, ngay trước khi bị sát hại. Ảnh: Sky News

Dấu tay dính máu được xác định chứa ADN của cả Travis và Jodi. Cảnh sát bắt Jodi ở California, ngày 15/7. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện một khẩu súng biến mất khỏi nhà ông bà của Jodi.

Khi bị thẩm vấn, Jodi cố gắng chứng minh có bằng chứng ngoại phạm. Cô giải thích lý do đến Utah vào 5/6, muộn một ngày so với lịch hẹn, là do điện thoại hết pin và bị lạc đường.

Người đàn ông mà Jodi hẹn gặp ở Utah khai với cảnh sát rằng đã cố gắng liên lạc với cô 3-4 lần, lần nào cuộc gọi cũng chuyển sang hộp thư thoại. Anh ta cho biết nhận thấy mái tóc vàng của Jodi đã chuyển sang màu nâu sẫm và có những vết cắt trên tay cô.

Qua điều tra, khi Jodi trả lại xe thuê vào ngày 7/6, nó đã chạy được khoảng 4.500 km. Nhân viên khai rằng xe bị mất thảm sàn và có vết đỏ ở ghế trước và ghế sau. Tuy nhiên, không thể xác minh được ôtô có thảm lót sàn khi Jodi nhận xe và các vết màu đỏ cũng không thể phân tích được vì xe đã được lau chùi trước khi cảnh sát khám nghiệm.

Ban đầu, Jodi phủ nhận ở nhà Travis vào ngày anh bị giết, nhưng sau một đêm trong tù, cô thừa nhận đã ở đó. Jodi cho biết họ đã quan hệ tình dục, chụp ảnh khi đang tắm và bị tấn công bởi những kẻ đột nhập đeo mặt nạ. Tuy nhiên, chính quyền không tin câu chuyện này và buộc tội Jodi giết người cấp độ một.

Jodi không nhận tội, bị giam hơn bốn năm trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu ngày 2/1/2013. Vụ án thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ trong suốt quá trình tố tụng, được phát sóng trực tiếp từ tòa án.

Phiên tòa mở đầu bằng những bức ảnh gây sốc. Ảnh Travis chụp các bộ phận cơ thể trần trụi của Jodi vào ngày cuối cùng của cuộc đời, và ảnh hiện trường vụ án về thi thể của Travis được chiếu trên màn hình trong phòng xử án.

Jodi tố bị Travis lạm dụng về thể chất và tinh thần. Ngay trước án mạng, cô chụp ảnh bạn trai cũ đang tắm, nhưng sau đó làm rơi chiếc máy ảnh mới đắt tiền của anh nên bị quật ngã xuống sàn. Jodi khai rằng bắn vào đầu Travis để tự vệ khi anh lao vào cô lần thứ hai. Nhưng cô nói không nhớ đã đâm hay cắt cổ Travis.

Jodi làm chứng trên bục nhân chứng trong 19 ngày, kể chi tiết về đời sống tình dục với Travis. Trước bồi thẩm đoàn, khán giả truyền hình và Internet toàn quốc, luật sư bào chữa phát cuộc trò chuyện gợi dục dài 40 phút qua điện thoại giữa Jodi và Travis, được ghi âm chưa đầy một tháng trước án mạng.

Jodi liên tục thay đổi câu chuyện, nhưng luôn giữ cáo buộc Travis lăng nhăng, bạo hành và ép buộc quan hệ tình dục thô bạo. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Travis từng bạo hành thể xác với Jodi hoặc bất kỳ ai trong quá khứ.

Các công tố viên cho rằng Jodi rất tức giận và ghen tuông sau khi họ chia tay, dẫn đến án mạng.

Jodi Arias chỉ tay về phía bố mẹ trên tòa. Ảnh: Sky News

Jodi bị kết tội giết người cấp độ một vào năm 2013, nhưng bồi thẩm đoàn không thể quyết định liệu cô có đáng nhận án tử hình hay không. Bồi thẩm đoàn thứ hai được lập vào tháng 10/2014 tiếp tục không đạt được đồng thuận về hình phạt. Theo luật tiểu bang, Jodi không thể bị xét xử lại, thay vào đó bị kết án tù chung thân.

Trước khi tuyên án, Jodi bày tỏ ăn năn. Cô nói: "Cho đến hôm nay, tôi không thể tin rằng mình có thể làm điều khủng khiếp như vậy. Tôi thực sự chán ghét và ghê tởm chính mình. Tôi kinh hoàng vì những gì mình đã làm và ước có cách nào đó để sửa chữa".

Ngày 13/4/2015, Jodi bị tuyên án tù chung thân không ân xá.

Sau khi bị kết án, Jodi nói với một phóng viên rằng "thà chết nhanh còn hơn sống lâu trong tù". Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô bày tỏ thích bản án chung thân hơn là bị hành quyết.

Ngoài bản án, thẩm phán yêu cầu Jodi phải trả 32.000 USD cho gia đình nạn nhân. Số tiền này sẽ giúp gia đình Travis trang trải chi phí đi lại trong quá trình xét xử như vé máy bay và chỗ ở.

Tháng 5/2018, Jodi yêu cầu tòa phúc thẩm hủy bỏ bản án, lập luận rằng mình đã không được xét xử công bằng dưới sự chú ý rộng rãi của dư luận và truyền thông. Tòa bác kháng cáo.

Vụ án được chuyển thể thành phim Jodi Arias: Dirty Little Secret (2013), Bad Behind Bars: Jodi Arias (2023) và được tái hiện trong các tác phẩm sách như Exposed: The Secret Life of Jodi Arias (2013), Picture Perfect: The Jodi Arias Story: A Beautiful Photographer, Her Mormon Lover, and a Brutal Murder (2013), Conviction: The Untold Story of Putting Jodi Arias Behind Bars (2016).

Tuệ Anh (Theo People, ABC News)