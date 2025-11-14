Người đẹp thế giới hội tụ ở Miss International 2025

Cuộc thi khởi động hai ngày qua, đón hàng chục người đẹp khắp nơi trên thế giới đến Tokyo. Họ nhận sash (dải băng đeo dành cho thí sinh), chụp các bộ ảnh và tham gia hoạt động bên lề khác.
Hoa hậu Kiều Duy (thứ năm từ trái sang) làm quen các thí sinh khi đáp sân bay, hôm 13/11. Cô cho biết ban tổ chức đón tiếp chu đáo, khiến mọi người có cảm giác thoải mái.
Trong ngày đầu, Kiều Duy diện trang phục lụa. Trong bảng dự đoán đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp Missosology, các chuyên gia xếp cô ở vị trí thứ năm.
Cô tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Kiều Duy, 22 tuổi, quê Vĩnh Long. Người đẹp cao 1,69 m, số đo hình thể là 88-63-90 cm. Kiều Duy từng giành giải Người đẹp Tây Đô 2023, Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ trước khi đoạt vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam hồi tháng 12/2024. Cô có 10 tháng để chuẩn bị cho Miss International gồm trau dồi kỹ năng catwalk, ứng xử, nói tiếng Anh, tập luyện cho phần thi tài năng.
Kiều Duy bên các thí sinh. Video: Êkíp nhân vật cung cấp
Thí sinh của Myanmar - Nan Inzali - được Missosology xếp vị trí đầu trong bảng đánh giá ở chặng đầu. Cô 23 tuổi, là người mẫu, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Myanmar 2025.
Myrna Esguerra, 22 tuổi, người Philippines. Cô đăng quang Binibining Pilipinas 2024 - cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia có tuổi đời 60 năm tại quê nhà, giành quyền đến với Miss International năm nay.
Melliza Yulian, 26 tuổi, nằm trong nhóm tiềm năng của khu vực châu Á. Cô từng đoạt á hậu 1 của cuộc thi cấp quốc gia Puteri Indonesia 2025. Người đẹp cao 1,74 m, có nhan sắc hiện đại, quyến rũ. Yulian tốt nghiệp cử nhân Y khoa loại xuất sắc tại Đại học Indonesia vào năm 2021.
Người đẹp Canada diện đầm họa tiết hoa trong ngày đầu ở cuộc thi.
Người đẹp của Thái Lan, Cuba mang theo nhiều hành lý cho gần ba tuần.
Nhóm thí sinh tạo dáng với trang phục thanh lịch.
Người đẹp Argentina, Nicaragua, Mexico diện trang phục đồng điệu trong ngày hội ngộ.
Các người đẹp làm quen, chụp ảnh kỷ niệm tại một hoạt động, ngày 13/11.
Thí sinh nhảy múa, catwalk ở hậu trường.
Miss International là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản. Cuộc thi hướng đến tinh thần kết nối, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.
Mùa giải năm nay dự kiến có khoảng 70 thí sinh khắp thế giới tham gia. Hoa hậu Huỳnh Thanh Thủy sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết vào ngày 27/11.
Tân Cao
Ảnh, video: Miss International