Người đẹp thế giới hội tụ ở Miss International 2025

Trong ngày đầu, Kiều Duy diện trang phục lụa. Trong bảng dự đoán đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp Missosology, các chuyên gia xếp cô ở vị trí thứ năm.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Kiều Duy, 22 tuổi, quê Vĩnh Long. Người đẹp cao 1,69 m, số đo hình thể là 88-63-90 cm. Kiều Duy từng giành giải Người đẹp Tây Đô 2023, Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ trước khi đoạt vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam hồi tháng 12/2024. Cô có 10 tháng để chuẩn bị cho Miss International gồm trau dồi kỹ năng catwalk, ứng xử, nói tiếng Anh, tập luyện cho phần thi tài năng.