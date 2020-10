Người đẹp tá hỏa khi gặp bạn trai online

Sở thích sống ảo của chàng trai khiến chuyện hẹn hò online 'toang' ngay từ lần gặp đầu tiên.

Mới đây, cô gái Phàm Phàm (Trung Quốc) đã chia sẻ trải nghiệm yêu qua mạng của mình lên mạng xã hội. Thay vì có một kết cục đẹp thì cô nàng lại gặp phải cú lừa. Theo đó, Phàm Phàm quen một chàng trai trên game. Sau một thời gian, cả hai quyết định cho nhau số liên lạc và trò chuyện trên Weibo. Càng nói càng thân, họ tự mặc định mình là một đôi dù rằng chưa gặp nhau ngoài đời.

Do tò mò người mình đang yêu bên kia màn hình trông như thế nào, Phàm Phàm đã năn nỉ anh chàng gửi ảnh cho mình. Và cô nàng cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc lúc nhận được ảnh vì không ngờ bạn trai cô lại đẹp trai như thế.

Sự khác nhau giữa hình bạn trai Phàm Phàm gửi và anh chàng ngoài đời.

Họ sau đó quyết định gặp nhau ngoài đời và chàng trai mà Phàm Phàm gặp trông rất khác so với hình ảnh selfie. Mắt anh chàng ngoài đời bé hơn, ít mí hơn, sống mũi cũng to bè hơn, thành ra tổng thể hơi bị mất điểm so với tưởng tượng.

"Lần đầu yêu đương mà hụt hẫng quá. Tất nhiên, không phải tôi quan trọng ngoại hình hay thế nào, chỉ là cảm giác như anh ấy đã lừa tôi vậy. Yêu đương mà vậy thì không ổn, nên sau buổi hẹn đầu tiên tôi đã quyết định chia tay luôn", Phàm Phàm chia sẻ.

Xuka (theo Sina)