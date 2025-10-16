Người đẹp Nhật Bản gặp sự cố khi nhào lộn ở Miss Grand

Thái LanThí sinh người Nhật Erika Ishibashi mất thăng bằng khi nhào lộn tại vòng thi trang phục áo tắm, thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2025.

Tại vòng bán kết diễn ra hôm 15/10, Erika Ishibashi xuất hiện trong bộ đồ bơi một mảnh, tiếp tục thể hiện kỹ năng nhào lộn sau các phần thi trước. Trong lúc bật nhảy, người đẹp mất thăng bằng và ngã xuống sân khấu. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy tạo dáng trước ống kính. Nhiều khán giả reo hò cổ vũ cô hoàn thành phần thi.

Người đẹp Nhật Bản nhào lộn ở bán kết Miss Grand 2025 Người đẹp Nhật Bản nhào lộn ở bán kết Miss Grand International 2025. Video: MGI

Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ cho rằng cô phản ứng chuyên nghiệp, thể hiện bản lĩnh của thí sinh dày kinh nghiệm sân khấu. Tuy vậy, có người nhận xét việc lặp lại động tác nhào lộn qua nhiều vòng thi khiến phần trình diễn thiếu bất ngờ, gây nhàm chán.

Erika Ishibashi, 28 tuổi, mang dòng máu Nhật - Mỹ, theo đuổi thể dục dụng cụ 18 năm và từng học múa ballet, nhảy tap dance và jazz. Cô mơ ước trở thành doanh nhân, xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ phát triển sự nghiệp và cuộc sống. Tại cuộc thi năm nay, Erika gây chú ý khi kết hợp yếu tố thể thao vào các phần thi như trang phục dân tộc hay bikini, tạo phong cách khác biệt. So với những mùa trước, đại diện Nhật Bản được đánh giá có hình thể gợi cảm, phong thái sân khấu phù hợp tiêu chí cuộc thi.

Người đẹp Nhật Bản trong phần thi trong phần thi Grand Talent ở Miss Grand 2025 Erika Ishibashi trong phần thi tài năng ở Miss Grand International 2025. Cô từng là vận động viên thể dục dụng cụ. Video: TikTok @arty.universe

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi được tổ chức thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM).

Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường.

Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta. Mùa thi năm nay diễn ra ở Thái Lan, 77 thí sinh khắp thế giới tham gia, chung kết diễn ra vào ngày 18/10.

Cát Tiên