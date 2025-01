Người đẹp Mỹ diện đầm xuyên thấu của NTK Việt

MỹDiễn viên Mỹ gốc Hoa Leah Lewis chọn đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Việt ở tiệc sau lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Tại sự kiện ngày 6/1 ở Los Angeles, người đẹp 29 tuổi diện đầm nhung thuộc bộ sưu tập Khải hoàn của Hà Linh Thư. Trang phục bất đối xứng xẻ đùi nhấn vào thân trên xuyên thấu, phần ngực tạo hình cánh hoa sen thêu tay thủ công. Leah Lewis hoàn thiện vẻ ngoài với sandals quai mảnh đính đá, ăn ý khuyên tai dáng dài.

Diễn viên Leah Lewis (trái) ở tiệc hậu Quả Cầu Vàng 2025 tại Los Angeles. Ảnh: Instagram Lewis

Leah Lewis là người Trung Quốc, sinh sống và làm việc ở Mỹ. Cô nổi tiếng với vai Ellie Chu trong series The Half of It trên Netflix và lồng tiếng cho nhân vật Ember Lumen trong phim hoạt hình Elemental. Các phim cô đóng còn có Lullaby, Best Friend Whenever, Playing Dead.

Ngoài Lewis, Madison Wyborny cũng chọn một thiết kế của Hà Linh Thư khi lên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2025. Bộ đầm cut-out dáng suông màu vàng kim, đính cườm ống dày đặc trên thân. Nhà thiết kế cho biết êkíp của Wyborny liên hệ với cô để đặt may từ tháng 11 năm ngoái. "Lần đầu thực hiện trang phục cho một nhân vật dự lễ trao giải lớn, tôi áp lực khi phải hoàn thành kịp tiến độ và đáp ứng yêu cầu của họ", Hà Linh Thư nói.

Diễn viên Madison Wyborny tạo vẻ sang trọng bằng đầm vàng ánh kim, tông trang điểm nude trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: Celebmafia

Madison Wyborny, 27 tuổi, sinh tại New Smyrna Beach, Florida. Cô nổi tiếng qua các phim Throat, La Folie, Neighbors & Friends. Ngoài đóng phim, cô còn làm người mẫu và stylist.

Dàn sao trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2025 Sao Hollywood chưng diện ở Quả Cầu Vàng 2025. Video: Fashion Channel

Hà Linh Thư quê ở Hà Nội, hiện làm việc tại TP HCM. Cô thành lập thương hiệu riêng năm 2006, nổi tiếng với cách khai thác chất liệu nhung. Trang phục của cô kết hợp giữa chất liệu truyền thống và phong cách hiện đại, mang tính ứng dụng cao. Từ tháng 10/2024 đến nay, nhiều sao quốc tế chọn đầm của cô, như diễn viên Kelly McCreary, Alicia Hannah-Kim, Eugenia Kuzmina, MC Mỹ gốc Việt Jeannie Mai.

Diễn viên Kelly McCreary, Alicia Hannah-Kim và MC Jeannie Mai (lần lượt từ trái qua) trong đầm Hà Linh Thư. Ảnh: Celebmafia

Ý Ly