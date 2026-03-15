Người đẹp Gen Z gây chú ý trong phim 18+

Cô vào vai Mỹ Ngọc, em nữ chính Minh Như (Khả Như) trong Quỷ nhập tràng 2 - ra rạp từ ngày 13/3. Tác phẩm xoay quanh một gia đình chuyên làm nghề nhuộm vải, hai chị em sống xa nhau sau một biến cố.
Bi kịch bắt đầu khi Minh Như về nhà thăm em gái, phát hiện sự thật xoay quanh cái chết của mẹ. Phần một từng đạt gần 150 tỷ đồng - doanh thu kỷ lục ở thể loại kinh dị khi ra mắt năm 2025, theo Box Office Vietnam.
Ngọc Hương cho biết gặp khó về thể lực ở những phân đoạn bị quỷ dữ hành hạ trong nghi lễ trục vong, hay các cảnh về body horror (kinh dị thể xác). Ở một phân đoạn, cô diễn cùng một con lươn sống, khi nhân vật bị thế lực tà ác xâm chiếm. Video hậu trường diễn xuất của Ngọc Hương thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok, nhiều khán giả khen sự lăn xả của cô trên phim trường.
Ngọc Hương trong hậu trường Quỷ nhập tràng 2. Video: Đoàn phim cung cấp
Quỷ nhập tràng 2 là vai chính đầu tay của Ngọc Hương. Diễn viên cho biết ban đầu được mời thử vai vì khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với Khả Như.
Những ngày đầu, vì là "tân binh", cô chưa hòa nhịp do vai diễn nặng về tâm lý. Người đẹp dần nhập tâm hơn nhờ Khả Như liên tục động viên. "Chị thường trực tiếp ở bên hướng dẫn, trấn an tinh thần cho tôi trước mỗi cảnh khó", cô nói.
Đạo diễn Pom Nguyễn đánh giá Ngọc Hương mang nét đẹp dịu dàng, biểu cảm đa dạng, ngoại hình phù hợp với vai diễn. Trước khi tham gia dự án, cô dành nhiều ngày tìm hiểu về chứng bệnh tâm thần, do nhân vật mắc một hội chứng tâm lý từ nhỏ.
Để nuôi mạch cảm xúc khi đóng, cô thường tưởng tượng bản thân đang ở thế giới riêng của kịch bản, hạn chế trò chuyện với mọi người. Trên trường quay, có bốn, năm chuyên viên hóa trang túc trực, giúp Ngọc Hương tự tin hóa thân nhân vật.
Tại buổi công chiếu sớm ở TP HCM hôm 10/3, cô cho biết hài lòng với vai diễn sau khi xem lại trên màn ảnh rộng, kỳ vọng nỗ lực của bản thân được đền đáp xứng đáng.
Ngọc Hương quê Vĩnh Long, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Cô từng tham gia một số vai phụ điện ảnh như Nụ hôn bạc tỷ - phim doanh thu hơn 200 tỷ đồng của Thu Trang, dự án kinh dị Hoàng tử quỷ.
Cô cho biết đam mê trang phục truyền thống, từng thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang với áo dài.
Thỉnh thoảng, cô thử nghiệm với phong cách gợi cảm khi diện đầm cúp ngực phối ren xuyên thấu. Ngoài đóng phim, cô là gương mặt tiềm năng ở sàn diễn miền Nam, hiện hoạt động tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ.
Ngọc Hương trên thảm đỏ công chiếu phim Quỷ nhập tràng 2 tại TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp