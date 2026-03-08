Sarah Lezito - nữ hoàng môtô mạo hiểm người Pháp - từng đóng thế trong hai bom tấn Hollywood là "Black Widow" và "Avengers 2".

Sarah Lezito vừa trở thành gương mặt mới nhất trong danh sách đối tác của Sena Technologies cho năm 2026. Sena là ông ty truyền thông có trụ sở chính ở Mỹ và hoạt động tại nhiều nơi khác trên thế giới.

Lezito vốn xây dựng danh tiếng là một trong những người điều khiển tài ba nhất trong lĩnh vực môtô mạo hiểm. Hồ sơ của cô còn bao gồm các vai đóng thế trong các bộ phim bom tấn, bao gồm Góa phụ đen, nơi kỹ năng lái xe của cô được thể hiện trước khán giả điện ảnh toàn cầu.

Người đẹp chuyên lái môtô mạo hiểm thành ngôi sao đóng thế Lezito ngã xe đạp khi còn nhỏ và những lần thất bại trước khi thành công. Video: Sarah Lezito

Với hàng triệu người hâm mộ, cô gái nông thôn người Pháp là diễn viên đóng thế môtô hàng đầu Hollywood. Khi Lezito bắt đầu mày mò với xe máy lúc 13 tuổi, cô chưa bao giờ mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ có tên trong danh sách tham gia một bộ phim bom tấn.

Con gái của một nhà sản xuất rượu vang người Pháp đã đóng thế cho siêu sao Scarlett Johansson hai lần, trong Avengers 2 và Black Widow, và xuất hiện trong hàng chục bộ phim khác.

Những lúc khác ngoài phim trường, người ta có thể bắt gặp cô trên đường đua huấn luyện cá nhân của mình giữa những vườn nho yên tĩnh gần Epernay, thủ phủ Champagne ở phía đông bắc nước Pháp.

Người đẹp chuyên lái môtô mạo hiểm thành ngôi sao đóng thế Người đẹp tại khu tập riêng, với bộ đồ và lần drift mà cô cho là khó chịu nhất trong đời. Video: Sarah Lezito

Ngồi trên những chiếc môtô phân khối lớn, cô lao xuống đường đua thực hiện những pha nhào lộn với mái tóc dài màu nâu bay phấp phới ngoài mũ bảo hiểm.

"Đây giống như thánh đường của tôi vậy," cô nói sau khi thực hiện một loạt các pha nhào lộn thách thức trọng lực, bao gồm cả việc đứng bằng cả hai chân trên chiếc xe nặng 200 kg rồi lộn người lên tay lái.

"Mọi người nghĩ tôi đang làm việc, nhưng chủ yếu là nó giúp tôi giải tỏa mọi áp lực," Lezito nói, chiếc bùa may mắn - một chiếc vòng tay hạt nhựa - được quấn quanh tay ga.

Cô bắt đầu sự nghiệp nhào lộn từ khi còn nhỏ tại trang trại gia đình và bắt đầu qua những video. Không ai trong gia đình tham gia thế giới mạo hiểm đó. Cha cô chỉ có một chiếc xe địa hình 4 bánh dùng trong nông nghiệp, hoàn toàn không có tính thể thao. Nhưng Lezito bắt đầu thử thực hiện các động tác bốc đầu xe trên cánh đồng. Sau đó, cô đăng tải các video biểu diễn mạo hiểm lên YouTube.

Nhưng câu chuyện thực sự chỉ bắt đầu khi cô đăng một video tổng hợp các màn biểu diễn mạo hiểm vào tháng 3/2013 có tên "One out of Billion Girls" (một trong hàng tỷ cô gái).

"Nhờ video này mà họ đã chú ý đến tôi", cô nói. "Họ" ở đây chính là ê kíp làm phim bom tấn Hollywood Avengers 2. Vài tháng sau, cô bỏ dở việc học làm rượu vang để bay đến Hàn Quốc đóng thế cho Johansson trong phim.

Lezito trong một cảnh đóng thế trong bộ phim "Black Widow. Ảnh: Sarah Lezito

Vì thích nghi nhanh với công việc đóng thế, Lezito quyết định theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp, xuất hiện trong một số bộ phim lớn, bao gồm Inferno, Millennium và The Batman với Zoe Kravitz.

Và vào mùa hè năm 2023, khi đang quay phim The Killer của David Fincher ở Paris, với sự tham gia của Michael Fassbender, Lezito đã bị ngã và bị thương nặng.

"Tôi bị văng khỏi xe máy, tôi không đi quá nhanh nhưng đủ nhanh để đập đầu xuống đất và mũ bảo hiểm bị nứt". Cô phải vào phòng cấp cứu với chấn thương đầu.

Người đẹp chuyên lái môtô mạo hiểm thành ngôi sao đóng thế Người đẹp và những cú nhảy qua đầu xe. Video: Sarah Lezito

Điều đó khiến cô suy nghĩ và quyết định nghỉ ngơi, tạm dừng sự nghiệp Hollywood. Hiện Lezito dành toàn bộ thời gian cho các kênh truyền thông xã hội, đăng tải các video về những pha mạo hiểm lên trang cá nhân với hơn 30 triệu người theo dõi - trong đó có 9,5 triệu người trên Instagram, nhiều hơn khoảng hai triệu người so với ngôi sao MotoGP Marc Marquez (8,3 triệu).

Garage của cô cũng kiêm luôn chức năng studio, với những chiếc cúp và quà tặng từ người hâm mộ được trưng bày trên tường. Nhưng đó cũng là nơi cô tự tay sửa chữa dàn xe máy khoảng 10 chiếc.

Cô từng gây sốt tại Việt Nam vào tháng 3/2015 khi có các màn biểu diễn môtô điêu luyện tại TP HCM, thể hiện kỹ năng drift và stunt đỉnh cao.

Mỹ Anh (theo AFP)