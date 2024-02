Người đẹp chuyển giới lăn ra sàn khi đăng quang hoa hậu

Thái LanSaruda Panyakham - đăng quang Miss Tiffany's Universe 2024 - ngã lăn ra sàn sân khấu vì quá vui khi đoạt vương miện.

Saruda Panyakham ngã ra sàn khi đăng quang hoa hậu Saruda Panyakham ngã ra sàn khi đăng quang Miss Tiffany's Universe 2024. Video: Miss Tiffany's Universe

Hôm 4/2, khi MC công bố Saruda Panyakham là tân hoa hậu Miss Tiffany's Universe 2024, cô lập tức nằm lăn ra sàn, đập tay liên tục xuống sàn để thể hiện niềm vui, khiến nhiều người có mặt tại sự kiện bất ngờ. Sau đó, Miss Tiffany's Universe năm 2022 - Arisara Kankla - và Á hậu 1 cuộc thi năm nay phải giúp Saruda đứng dậy để nhận vương miện.

Theo trang Khaosod, cuộc thi năm nay lấy chủ đề The Future Is Yours, The New World You Define (Tương lai là của bạn, thế giới mới do bạn xác lập). Saruda Panyakha vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện tại cuộc thi lần thứ 25, diễn ra tại Pattaya.

Một số khoảnh khắc của Saruda Panyakham ở Miss Tiffany's Universe Một số khoảnh khắc của Saruda Panyakham ở Miss Tiffany's Universe. Video: Miss Tiffany's Universe

Saruda từng dự thi Miss Tiffany's Universe bốn lần nhưng không giành chiến thắng. Trong phần thi ứng xử, người đẹp nói: "Trong suốt 5 năm, tôi vẫn luôn theo đuổi ước mơ, trung thành với trái tim mình. Tôi muốn trở thành tấm gương cho mọi người, lan tỏa thông điệp: Nếu có ước mơ, bạn hãy theo đuổi, tin tưởng và chiến đấu vì tương lai là của bạn".

Saruda Panyakham, 29 tuổi, tốt nghiệp ngành sư phạm tại Đại học Rajabhat ở Chiang Mai (Thái Lan). Cô là người Thái chuyển giới đầu tiên làm tiếp viên hàng không cho hãng American Airlines. Bên cạnh đó, người đẹp từng trình diễn ở New York Fashion Week 2022, tham gia show giới thiệu bộ sưu tập Xuân hè 2023 của nhà thiết kế Michael Cinco. Saruda kỳ vọng trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng người chuyển giới, ủng hộ quyền bình đẳng và tự do.

Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu Miss Tiffany's Universe Thailand. Ảnh: Instagram Saruda Panyakham

Miss Tiffany's Universe là cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới ở Thái Lan, được tổ chức lần đầu năm 1984. Hiện Saruda là gương mặt đại diện Thái Lan tại cuộc thi Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) năm nay.

Quế Chi (theo Khaosod)