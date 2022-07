Người đẹp chuyển giới gây ấn tượng tại The Face Vietnam

Người đẹp chuyển giới có khuôn mặt búp bê, đôi mắt to, sống mũi cao. Từ khi Hoàng Học xác nhận tham gia The Face Vietnam 2022, nhiều khán giả ủng hộ, nói mong chờ phần xuất hiện của cô. Loạt ảnh của thí sinh đăng tải trên fapage chương trình nhận lượt "like" áp đảo.