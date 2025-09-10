Người đẹp cao 1,8 m thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Tâm Như tham gia mùa thi diễn ra ở Thái Lan cùng 21 người đẹp chuyển giới khác. Ở chặng đầu, một số chuyên trang nhan sắc dự đoán cô vào top 3 chung cuộc dựa trên hình ảnh, sự thể hiện tại hoạt động bên lề. Khi đặt chân đến Bangkok, Hà Tâm Như là một trong số ít thí sinh được ban tổ chức chọn để quay hình cùng nhà tài trợ.
Tâm Như tham gia mùa thi diễn ra ở Thái Lan cùng 21 người đẹp chuyển giới khác. Ở chặng đầu, một số chuyên trang nhan sắc dự đoán cô vào top 3 chung cuộc dựa trên hình ảnh, sự thể hiện tại hoạt động bên lề. Khi đặt chân đến Bangkok, Hà Tâm Như là một trong số ít thí sinh được ban tổ chức chọn để quay hình cùng nhà tài trợ.
Hà Tâm Như giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong video do ban tổ chức thực hiện tại sân bay. Video: MIQ
Hà Tâm Như tên thật là Hà Minh Vương, 27 tuổi, quê Vĩnh Long, số đo ba vòng lần lượt là 84-64-90 cm. Cô phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023. Người đẹp cho biết gia đình ủng hộ, làm chỗ dựa tinh thần cho cô trong nhiều giai đoạn khó khăn.
Cô chiến thắng danh hiệu Miss International Queen Vietnam hồi tháng 5, giành suất thi quốc tế.
Hà Tâm Như tên thật là Hà Minh Vương, 27 tuổi, quê Vĩnh Long, số đo ba vòng lần lượt là 84-64-90 cm. Cô phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023. Người đẹp cho biết gia đình ủng hộ, làm chỗ dựa tinh thần cho cô trong nhiều giai đoạn khó khăn.
Cô chiến thắng danh hiệu Miss International Queen Vietnam hồi tháng 5, giành suất thi quốc tế.
Tâm Như nói về chặng đường đến với cuộc thi.
Cô ghi điểm với làn da sáng, gương mặt hài hòa.
Cô ghi điểm với làn da sáng, gương mặt hài hòa.
Người đẹp trong hoạt động chào mừng của ban tổ chức và giao lưu thí sinh, hôm 6/9.
Người đẹp trong hoạt động chào mừng của ban tổ chức và giao lưu thí sinh, hôm 6/9.
Tâm Như bên các thí sinh.
Cô nhận sash (dải băng đeo dành cho thí sinh) hôm 7/9. Tâm Như diện đầm lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của Việt Nam và Thái Lan do nhà thiết kế Lê Thắng thực hiện. Video: MIQ
Ngày 8/9, Tâm Như diện đầm ôm sát, búi tóc cao khi di chuyển từ Pattaya tới Chiang Mai để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Cô trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông, giao lưu cùng thí sinh Ecuador, Venezuela ở hậu trường.
Ngày 8/9, Tâm Như diện đầm ôm sát, búi tóc cao khi di chuyển từ Pattaya tới Chiang Mai để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Cô trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông, giao lưu cùng thí sinh Ecuador, Venezuela ở hậu trường.
Cô trải nghiệm văn hóa Thái Lan, ngày 10/9.
Cô trải nghiệm văn hóa Thái Lan, ngày 10/9.
Với hình thể cân đối, Tâm Như là lựa chọn của nhiều nhà mốt, từng thể hiện nhiều bộ sưu tập tại show thời trang.
Với hình thể cân đối, Tâm Như là lựa chọn của nhiều nhà mốt, từng thể hiện nhiều bộ sưu tập tại show thời trang.
Kỹ năng catwalk của Tâm Như.
Cô hiện là huấn luyện viên thể hình.
Cô hiện là huấn luyện viên thể hình.
Người đẹp chuyển giới tạo dáng với trang phục cut-out, xuyên thấu trong nhiều bộ ảnh.
Người đẹp chuyển giới tạo dáng với trang phục cut-out, xuyên thấu trong nhiều bộ ảnh.
Hà Tâm Như biến hóa phong cách với tóc ngắn.
Hà Tâm Như biến hóa phong cách với tóc ngắn.
Sắc vóc Tâm Như khi dự sự kiện.
Cô thích phong cách trang điểm sắc sảo, nhấn vào mắt, sử dụng son đỏ.
Miss International Queen tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004, là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Catalina Marsano, người Peru, sẽ trao vương miện cho tân hoa hậu tại chung kết diễn ra vào ngày 20/9.
Kết quả tốt nhất của thí sinh Việt Nam tại sân chơi này thuộc về Hương Giang Idol, đăng quang năm 2018. Gần nhất, Tường San tham gia cuộc thi hồi tháng 8/2024 và đoạt á hậu 2.
Cô thích phong cách trang điểm sắc sảo, nhấn vào mắt, sử dụng son đỏ.
Miss International Queen tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004, là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Catalina Marsano, người Peru, sẽ trao vương miện cho tân hoa hậu tại chung kết diễn ra vào ngày 20/9.
Kết quả tốt nhất của thí sinh Việt Nam tại sân chơi này thuộc về Hương Giang Idol, đăng quang năm 2018. Gần nhất, Tường San tham gia cuộc thi hồi tháng 8/2024 và đoạt á hậu 2.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp