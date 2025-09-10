Người đẹp cao 1,8 m thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Tâm Như tham gia mùa thi diễn ra ở Thái Lan cùng 21 người đẹp chuyển giới khác. Ở chặng đầu, một số chuyên trang nhan sắc dự đoán cô vào top 3 chung cuộc dựa trên hình ảnh, sự thể hiện tại hoạt động bên lề. Khi đặt chân đến Bangkok, Hà Tâm Như là một trong số ít thí sinh được ban tổ chức chọn để quay hình cùng nhà tài trợ.