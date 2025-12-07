Người đẹp bị chỉ trích vì thử thách ra khỏi ôtô đang chạy

Ấn ĐộNữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng bước xuống khỏi chiếc Mercedes C-class đang chạy, vừa đi theo vừa nhún nhảy rồi trở vào ghế lái.

Người đẹp gây tranh cãi vì thử thách ra khỏi ôtô đang chạy Video: Megha Kaur

Megha Kaur, nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Ấn Độ, thường xuyên đăng ảnh, video hé lộ những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, một trong những video mới nhất, đăng ngày 5/12, khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích.

Trong video, Megha bước ra khỏi chiếc Mercedes C-class đang di chuyển chậm và nhún nhảy bước theo, trong khi một người ở ghế hành khách phía trước ghi hình. Rồi người đẹp trở lại ghế lái và không có gì khác xảy ra. Sự việc được cho là thực hiện trên một con đường ở Mumbai.

Có thể thấy dây an toàn của tài xế đã được cài trong khi nữ diễn viên không hề sử dụng. Đây một cách phổ biến để đánh lừa hệ thống và cảm biến trên xe.

Video thu hút hơn 25.000 lượt xem chỉ sau 5 giờ đăng tải trên Instagram. Nhiều người lên các nền tảng khác để lên án hành vi thiếu an toàn và vô trách nhiệm của nữ diễn viên. Trên X, mọi người nhắc đến tên tài khoản chính thức của cảnh sát Mumbai và các cơ quan thực thi pháp luật khác, đồng thời kêu gọi hành động ngay lập tức.

Sự phẫn nộ nhanh chóng khiến nữ diễn viên phải đưa ra lời giải thích. Cô đăng bài trên Instagram yêu cầu mọi người đừng bắt chước hoặc sao chép video, vì nó có thể nguy hiểm. Cô giải thích thêm, rằng mình là một diễn viên và một người sáng tạo nội dung, quay video cho nội dung của mình, và quay video ở nơi không có công chúng xung quanh. Ý định của Megha không bao giờ là vi phạm luật lệ giao thông, cô nhấn mạnh.

Mỹ Anh (theo Cartoq)