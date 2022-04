Người đẹp 25 tuổi đăng quang Miss Universe Philippines

Người đẹp lai đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Khoảnh khắc đăng quang của Celeste Cortesi. Video: Miss Universe Philippines

Chung kết diễn ra tối 30/4, tại nhà thi đấu Mall of Asia Arena, thành phố Pasay - quê hương tân hoa hậu. Cô xúc động khi được xướng tên, nhận vương miện "La Mer en Majeste" từ người tiền nhiệm Beatrice Luigi Gomez và sash từ Harnaaz Sandhu - Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Thí sinh Michelle Marquez Dee (thành phố Makati) đoạt Miss Universe Philippines Tourism 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ Du lịch Philippines). Người đẹp Pauline Amelinckx (tỉnh Bohol) giành danh hiệu Miss Universe Philippines Charity (Hoa hậu Hoàn vũ Nhân ái Philippines). Á hậu một và hai lần lượt là Annabelle MacDonnell (tỉnh Misamis Oriental), Katrina Llegado (thành phố Taguig).

Celeste Cortesi đoạt danh hiệu quốc gia thứ hai, sau bốn năm đăng quang Miss Earth Philippines 2018. Ảnh: Miss Universe Philippines

Theo Inquirer, hoa hậu Celeste Cortesi thể hiện xuất sắc ngay từ ngày đầu nhờ lợi thế hình thể (cao 1,73 m, số đo ba vòng 87-57-87) và kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô liên tiếp thắng năm giải phụ gồm: Miss Photogenic (Hoa hậu ăn ảnh), Best in Swimsuit (Trang phục áo tắm đẹp nhất ), Frontrow Best Arrival Look, Miss Avana, Miss Aqua Boracay.

Ở phần hỏi đáp dành cho top 5, cô nhận được câu hỏi: "Nếu có thể dừng thời gian trong một ngày, bạn sẽ sử dụng ra sao?". Celeste Cortesi cho biết muốn ở bên gia đình, đặc biệt là mẹ. "Hơn hai năm qua, tôi không thể gặp người thân vì họ sống ở Italy, còn tôi đến Philippines một mình. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ ở bên mẹ, nói với mẹ tôi yêu và nhớ mẹ nhiều thế nào", cô nói.

Celeste Cortesi sẽ đại diện Philippines tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ lần 71, ở San Jose, Costa Rica. Catriona Gray - Miss Universe 2018 - tin đàn em có thể giúp Philippines một lần nữa lên ngôi cuộc thi nhan sắc được yêu thích nhất hành tinh. Các chuyên trang sắc đẹp cũng nhận định Celeste Cortesi tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Philippines tại Miss Universe: 12 năm liên tiếp có đại diện vào top 20 cuộc thi, kể từ 2010.