Người đẩy cảnh sát vào đầu xe tải bị khởi tố tội giết người

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam Thịnh, 48 tuổi, trú xã Phượng Dục, để điều tra tội Giết người.
Trước đó, khoảng 13h35, Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi dùng biển số giả di chuyển trên đường tỉnh 429 thuộc xã Phượng Dực. Phát hiện vi phạm này, đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8, yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Thịnh xin bỏ qua vi phạm song không được chấp nhận. Khi anh Điệp đang dắt xe của Thịnh về chốt để xử lý thì bất ngờ bị anh ta từ phía sau ôm vòng qua người. Tiếp đến, Thịnh giữ chặt người và xe anh Điệp đẩy vào đầu ôtô tải đang đi tới theo chiều ngược lại.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, đại úy Điệp kịp thời tránh được bánh xe tải, thoát chết trong gang tấc. Xe máy của Thịnh bị cuốn vào gầm ôtô.
Thịnh bị khống chế ngay lúc đó.