Người đầu tiên ở Mỹ tử vong do cúm gia cầm H5N5

Một người ở bang Washington tử vong do nhiễm cúm H5N5, giới chức y tế địa phương ghi nhận đây là ca đầu tiên lây nhiễm chủng virus này từ gia cầm song nguy cơ lây lan cộng đồng thấp.

Sở Y tế bang Washington cho biết bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, theo AP hôm 22/11. Người này ở hạt Grays Harbor, cách Seattle khoảng 125 km về phía tây nam, có nuôi một đàn gia cầm sân vườn tiếp xúc với các loài chim hoang dã.

H5N5 là một chủng virus cúm được ghi nhận chỉ lây nhiễm trong gia cầm, chưa lây cho người, đến nay mới xuất hiện trên bệnh nhân này.

"Nguy cơ lây nhiễm đối với cộng đồng ở mức thấp, bởi không có người tiếp xúc gần bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm", thông cáo của Sở Y tế hôm 21/11 nêu.

Các quan chức y tế cho biết vẫn theo dõi người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhưng "chưa có bằng chứng nào cho thấy virus này lây truyền giữa người với người".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng công bố về ca nhiễm, khẳng định không có thông tin nào cho thấy "nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng gia tăng do ca bệnh này".

Chủng H5N5 không được cho là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe con người so với virus H5N1. Năm 2024 và 2025, Mỹ ghi nhận 70 người nhiễm H5N1, chủ yếu là công nhân làm việc tại các trang trại bò sữa và gia cầm, hầu hết bệnh nhẹ.

