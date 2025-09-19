Người đầu tiên bị kết tội xúc phạm nhóm nhạc thần tượng ảo

Hàn QuốcMột người vừa bị kết tội phỉ báng khi chê bai ngoại hình của PLAVE, nhóm nhạc thần tượng ảo, là vụ án đầu tiên loại này được xét xử.

Phán quyết được tòa án quận Uijeongbu ở tỉnh Gyeonggi tuyên hôm 17/9, buộc cá nhân có hành vi xúc phạm phải bồi thường 500.000 won (9,5 triệu đồng) cho nhóm nhạc K-pop ảo PLAVE.

Ra mắt vào năm 2023, PLAVE là nhóm nhạc thần tượng ảo gồm năm thành viên, với các màn trình diễn được thực hiện bởi các diễn viên sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động. Các thành viên chỉ xuất hiện dưới dạng ảnh đại diện hoạt hình, và danh tính thực sự vẫn chưa được tiết lộ.

Theo hồ sơ của tòa, tháng 7/2024, bị cáo đã đăng một loạt bình luận xúc phạm trên mạng xã hội, chê bai các hình ảnh này. "Nó toát lên phong cách ẻo lả của bọn đàn ông Hàn Quốc điển hình", bị cáo bình luận và cho rằng avatar hoạt hình đã xấu thì chắc người thật cũng chả hơn gì.

Plave là nhóm nhạc nam ảo ra mắt năm 2023. Ảnh: Korea Herald

Các nghệ sĩ thật đứng sau nhưng avatar hoạt hình này cho biết những bình luận này khiến họ bị tổn thương về mặt tinh thần và yêu cầu bồi thường 6,5 triệu won mỗi người, tổng cộng 32,5 triệu won (600 triệu đồng).

Bị cáo cho rằng nhóm này gồm các nhân vật hư cấu không tiết lộ danh tính cá nhân nên không thể xác định được hành vi phỉ báng. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ luận điểm này.

Theo tòa, dù chỉ là các hình ảnh ảo, những lời lăng mạ trực tuyến nhắm vào các avatar này đồng nghĩa với việc phỉ báng con người đằng sau chúng.

Tòa án ghi nhận avatar là hình thức thể hiện bản thân và tương tác xã hội, chứ không chỉ là hình ảnh kỹ thuật số. Nếu một avatar được công nhận rộng rãi là đại diện cho người dùng thì những lời lăng mạ nhắm vào avatar có thể bị coi là lăng mạ người đó.

Phán quyết cho rằng không cần thiết phải nêu tên đầy đủ của nạn nhân để xác định hành vi xúc phạm người khác, chỉ cần khán giả hiểu được những lời lẽ đó nhắm vào ai là đủ. Các bài đăng không chỉ đơn thuần là ý kiến cá nhân mà còn là những lời công kích cá nhân gây ra tổn thương tâm lý.

Phán quyết đang làm dấy lên cuộc tranh luận pháp lý mới tại Hàn Quốc về quyền của các nhân vật kỹ thuật số. Các nhà phân tích mô tả đây là sự thay đổi đáng kể trong cách luật định nghĩa về tác hại, danh tính trong thời đại số, phản ánh sự công nhận ngày càng tăng đối với avatar như là sự mở rộng của bản sắc cá nhân.

Các chuyên gia pháp lý cho biết phán quyết này là một trong những phán quyết đầu tiên tại Hàn Quốc thừa nhận rằng việc tấn công vào avatar có thể gây tổn hại đến danh tiếng của những người đứng sau chúng. Điều này đặt ra tiền lệ cho các tranh chấp liên quan đến danh tính kỹ thuật số và ngôn luận trực tuyến.

Thần tượng ảo là một hình thức biểu diễn âm nhạc đang ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc và thế giới. Đây là hình thức những người được đại diện bởi hình ảnh kỹ thuật số, với chuyển động và biểu cảm được theo dõi bằng công nghệ ghi hình chuyển động của người thật. Khuôn mặt thật và thông tin cá nhân của những người điều khiển avatar thường không được tiết lộ với công chúng, tạo nên danh tính độc lập với con người thật của họ.

Hải Thư (Theo Korea Times, Kora Herald)