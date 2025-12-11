Người đầu độc nhân tình bằng xyanua, lao ôtô xuống vực 'có bệnh tâm thần'

Đồng ThápTrần Nguyễn Thu Trang, 40 tuổi, được kết luận có bệnh lý tâm thần khi đầu độc người tình bằng xyanua rồi lao xe xuống vực đèo Bảo Lộc tự tử nhưng không chết.

Sau hơn một năm xảy ra vụ án, kết luận giám định cùng nhiều tình tiết mới được nêu trong cáo trạng VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành, truy tố Trang về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Vụ án từng gây rúng động xã hội hồi tháng 8/2024 khi Trang lén pha xyanua vào ly nước khiến người tình là anh Tín (39 tuổi, đã đổi tên) tử vong rất nhanh. Sau đó, cô lái ôtô chở thi thể anh hướng về Lâm Đồng rồi lao xe xuống vực đèo Bảo Lộc để tự tử.

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam Bộ, trước, trong, sau khi gây án và hiện tại, Trang mắc bệnh lý tâm thần giai đoạn trầm cảm vừa, giai đoạn bệnh tiến triển. Tại thời điểm gây án và hiện tại, Trang hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Trần Nguyễn Thu Trang tại cơ quan công an. Ảnh:Công an Lâm Đồng

Theo cáo trạng, Trang quen anh Tín từ năm 2022. Đến cuối tháng 8/2024, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Nghi ngờ người tình lừa dối cùng áp lực kinh tế, Trang đặt mua 7 viên xyanua trên mạng giá 1,4 triệu đồng với ý định giết người tình rồi tự tử.

Khi nhận thuốc, Trang kiểm tra bằng cách nghiền một phần nhỏ viên, pha với nước cho con mèo uống khiến con vật chết ngay. Cô tiếp tục nghiền 1/3 viên thuốc, cho vào túi hàn kín miệng, mang bên người.

Sáng 20/10/2024, anh Tín đến nhà trọ của Trang ở phường Tân Thuận (TP HCM) chở cô về nhà bố mẹ ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chiều cùng ngày, trên đường trở về TP HCM, Trang mua cà phê, lén đổ xyanua vào ly nước cho anh Tín uống khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.

Trang nhờ người dân dìu anh Tín vào ghế phụ rồi tự lái xe về TP HCM. Ly cà phê chứa độc được vứt trên cao tốc. Về tới nhà trọ, Trang pha một lượng nhỏ chất độc vào ly nước cam, lên ôtô uống định tự tử nhưng chỉ bị ngất. Đây là tình tiết mới của vụ án.

Rạng sáng hôm sau, Trang lái ôtô chở thi thể anh Tín về hướng Lâm Đồng. Đến đèo Bảo Lộc lúc 14h, cô lao xe xuống vực với ý định tự sát nhưng chỉ bị xây xát do thắt dây an toàn và túi khí bung.

Kết quả điều tra xác định anh Tín tử vong do trúng độc xyanua. Trang nhanh chóng thừa nhận hành vi.

Ôtô được cẩu lên đèo Bảo Lộc. Ảnh:Hoài Thanh

VKS nhận định hành vi của Trang đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền được sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng con người, quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Ngoài việc Trang "có bệnh tâm thần", cơ quan công tố cũng ghi nhận cô có thêm một số tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện bồi thường 100 triệu đồng, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình anh Tín yêu cầu bồi thường 2,1 tỷ đồng, gồm 750 triệu đồng thiệt hại xe, 1,2 tỷ đồng tổn thất tinh thần và chi phí mai táng.

Ở tội Giết người, Trang bị truy tố khung hình phạt 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; còn tội Hủy hoại tài sản khung hình phạt 10-20 năm.

