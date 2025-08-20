Người đánh tới tấp phụ nữ ở chung cư bị khởi tố

Hà NộiĐặng Chí Thành, 31 tuổi, bị cáo buộc xông vào đấm, đá liên tiếp hơn 10 cái vào đầu, bụng một phụ nữ trước sảnh thang máy chung cư, xuất phát từ mâu thuẫn của con.

Ngày 20/8, Thành, trú phường Phương Liệt, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam 2 tháng để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đặng Chí Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Thành khai xảy ra mâu thuẫn với gia đình người phụ nữ 28 tuổi ở cùng chung cư Sky Central số 176 Định Công từ trước. Khoảng 22h30 ngày 9/8, Thành cùng vợ và con trai gặp lại cô này ở tầng một chung cư nên đến nói chuyện, xảy ra tranh cãi. Anh ta yêu cầu xin lỗi song không được đồng ý nên xông vào đánh.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, trong lần đầu tiên, Thành đấm hai cái vào mặt. Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, Thành tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 cái vào vùng mặt, đầu. Bảo vệ chạy đến can ngăn, Thành giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.

Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.

Sảnh chung cư nơi xảy ra vụ hành hung. Ảnh: Phạm Dự

Một người dân sống ở chung cư cho hay, hai đứa trẻ trong quá trình nô đùa chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng sau đó hai phụ huynh lớn tiếng với nhau. Sau khi hành hung, Thành còn "lớn tiếng thách thức, đe dọa giết".

Phạm Dự