Người đánh tới tấp nữ nhân viên giao hàng ở TP HCM bị bắt

Trương Nguyên Huy, 31 tuổi, bị bắt sau 6 ngày đánh tới tấp nhiều lần vào đầu, mặt, nữ shipper khiến chị ngã nhào.

Ngày 21/3, Huy bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Người đánh tới tấp nữ shipper ở TP HCM bị bắt Trương Nguyên Huy bị khởi tố, bắt giam. Video: Công an TP HCM

Theo điều tra, chiều 15/3, nữ shipper 44 tuổi nhận đơn giao đồ ăn đến một khách sạn tại phường Gia Định. Người nhận yêu cầu để hàng tại quầy lễ tân, nhưng do lúc này không có nhân viên trực, chị đề nghị khách ra nhận trực tiếp.

Khi Huy đi ra, hai bên xảy ra cãi vã về cách thức nhận hàng. Gã đàn ông cao lớn bất ngờ đánh liên tiếp vào vùng đầu nữ shipper khiến chị ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Người dân gần đó ra đỡ chị dậy, song Huy tiếp tục lao vào xô đẩy làm người phụ nữ ngã lần thứ hai. Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều người xung quanh đến can ngăn.

Trương Nguyên Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đưa Huy về trụ sở làm việc. Anh ta thừa nhận hành vi hành hung nữ shipper "do nóng giận trong lúc tranh cãi". Nạn nhân sau đó đã được người dân hỗ trợ đưa đi thăm khám tại bệnh viện.

Quốc Thắng