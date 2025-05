Người đánh tới tấp nam điều dưỡng ở Nam Định được tại ngoại

Nam ĐịnhNguyễn Văn Thắng, người đấm nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định trong lúc bố đang chờ cấp cứu, đã bị khởi tố, được tại ngoại sau khi bị tạm giữ.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Thắng, 33 tuổi, trú huyện Xuân Trường, để điều tra cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, Thắng thành khẩn khai báo và nhận thức rõ vi phạm. Do bị can có thân nhân tốt, chưa có tiền án tiền sự, vi phạm lần đầu, tích cực hợp tác, cơ quan điều tra đã hủy bỏ quyết định tạm giữ hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được tại ngoại, Thắng đã đến xin lỗi Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, khoa Hồi sức tích cực và cá nhân điều dưỡng anh Nguyễn Văn Hoạt. Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và người bị hành hung thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi của Thắng, Công an tỉnh Nam Định cho hay.

Thắng và người thân đến xin lỗi bệnh viện và điều dưỡng. Ảnh: Công an Nam Định

Thắng có bố 68 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định từ chiều 25/4. Đến sáng 4/5, sức khỏe của ông diễn biến xấu nên được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để cấp cứu.

Trong lúc các nhân viên y tế đang cấp cứu cho bố, Thắng đã "dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt, gáy của nam điều dưỡng".

Bị can 33 tuổi khai hôm đó bố đang trong tình trạng nguy kịch, mẹ phải chạy đi tìm bác sĩ để cấp cứu nhưng không nhân viên nào có mặt ngay. 15 phút sau, gia đình không thấy y bác sĩ đến nên đi gọi lần thứ hai mới có người hỗ trợ. Do mất bình tĩnh, anh ta thừa nhận đã tấn công điều dưỡng Hoạt. Sau khi cùng gia đình tổ chức xong lễ tang cho bố, Thắng đến Công an phường để làm việc vào sáng 7/5.

Điều dưỡng Hoạt là nhân viên của Khoa ngoại tổng hợp, được phân công xuống Khoa hồi sức tích cực - chống độc để hoàn thiện thủ tục bàn giao và hỗ trợ người nhà bệnh nhân.

Theo báo cáo của bệnh viện tỉnh, bố của Thắng có nhiều bệnh nền, nhập viện cấp cứu ngày 25/4 tại Trung tâm Y tế Xuân Trường, sau đó được chuyển lên Khoa Nội tiêu hóa do tình trạng không cải thiện. Sáng 4/5, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, huyết áp không đo được nên chuyển sang Khoa hồi sức tích cực - chống độc. Sau hai lần ngừng tim, ngừng thở, 16h20 cùng ngày, gia đình xin cho ra viện.

Phạm Dự