Người đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường bị khởi tố

Nghệ AnNguyễn Văn Hòa bị cáo buộc do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa đã dùng thắt lưng đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường xin lỗi.

Chiều 13/10, Hòa, 38 tuổi, trú xã Tân Kỳ, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường bị khởi tố Tài xế xe buýt bị hành hung, ngày 1/10. Video: Hùng Lê

Chiều 1/10, anh Nguyễn Khắc Bình, 48 tuổi, nhân viên hãng xe buýt Thạch Thành chạy tuyến Vinh - Tân Kỳ, được một người bạn của Nguyễn Văn Hòa nhờ gửi hai kiện hàng. Khi anh Bình gọi điện hỏi thông tin giao nhận và cước phí, Hòa trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm.

Nhà chức trách cáo buộc, đến cuối giờ chiều, Hòa có mặt tại điểm hẹn ở xã Tân Kỳ nhưng không nhận hàng, mà bất ngờ lao lên xe kéo anh Bình xuống đường, dùng thắt lưng và dép đánh liên tiếp, bắt quỳ giữa đường xin lỗi. Dù nạn nhân làm theo, Hòa vẫn tiếp tục tấn công.

Hòa (góc phải), làm việc với cảnh sát. Ảnh:Công an cung cấp

Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Ngọc, 39 tuổi, nhân viên cùng hãng, đến can ngăn thì bị Hòa đạp trúng người.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hòa tình bày do nóng giận nên không làm chủ được hành vi.

Đức Hùng