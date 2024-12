Người đánh tài xế ở Bình Phước khai 'do say rượu'

Làm việc với công an, Bùi Văn Hoàng Anh - người đánh tài xế tới tấp khi dừng đèn đỏ, thừa nhận hành vi, cho là lúc đó say rượu không làm chủ được bản thân, rất hối hận.

Ngày 17/12, Công an TP Đồng Xoài triệu tập Bùi Văn Hoàng Anh, 35 tuổi, ngụ Bình Dương, để làm rõ sai phạm khi đánh tài xế xe tải trên đường ĐT 741.

Làm việc với cảnh sát, người này thừa nhận sai, cho biết chiều 15/12 được bạn chở bằng xe bán tải qua Đồng Xoài câu cá, khi tới gần dốc Tà Bế thì bị ôtô tải "ép xe". Người bạn thắng gấp để tránh khiến anh này "từ ghế sau văng lên ghế phía trên" và bị đau.

Hoàng Anh làm việc với Công an Đồng Xoài. Ảnh: Văn Trăm

Khi tới giao lộ thuộc TP Đồng Xoài, thấy ôtô tải này dừng đèn đỏ, Hoàng Anh xuống xe đến đánh tài xế tới tấp. "Lúc đó tôi đã uống rượu nên nóng nảy, khi tỉnh thì thấy mình sai, gây rối trật tự công cộng. Bây giờ tôi rất hối hận, mong gặp anh tài xế xe tải để xin lỗi", Hoàng Anh nói.

Trước đó tài xế Nguyễn Văn Cường, ngụ TP HCM, đăng lên mạng xã hội video camera hành trình của mình, ghi lại cảnh bị Hoàng Anh đánh. Dù được người đi chung ngăn lại, nhưng người này tiếp tục nhảy lên cabin đánh Cường tới tấp. Chủ hàng và cháu bé hoảng loạn, la hét.

Chiều 16/12, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước có công văn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an TP Đồng Xoài, Trưởng Công an huyện Đồng Phú làm rõ vụ việc, xử lý.

Phước Tuấn - Văn Trăm