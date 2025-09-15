Người đánh ông lão tới tấp sau va chạm xe ở Sài Gòn bị tạm giữ

TP HCMTài xế Nguyễn Lâm Minh Tuấn bị tạm giữ hình sự với cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi đánh ông lão 72 tuổi tới tấp ở phường Sài Gòn.

Ngày 15/9, Tuấn, 39 tuổi, bị Công an TP HCM điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Lâm Minh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, chiều 12/9, Tuấn lái ôtô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì va chạm với xe máy do cụ ông 72 tuổi điều khiển. Tài xế xuống xe, chửi, đánh tới tấp vào đầu ông. Chỉ đến khi người đi đường can ngăn, anh ta mới dừng lại.

Sự việc diễn ra ở nơi đông người, đông xe qua lại, được nhiều người dân ghi hình, đăng lên mạng xã hội. Cảnh sát xác định Tuấn có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng.

Video tạm giữ tài xế đánh cụ ông Nguyễn Lâm Minh Tuấn đánh ông lão giữa đường và khi nghe cảnh sát đọc lệnh tạm giữ khẩn cấp. Video: Công an cung cấp

Công an TP HCM khuyến cáo người dân trong quá trình tham gia giao thông nếu xảy ra va chạm cần bình tĩnh, xử lý theo quy định; tuyệt đối không quá khích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Quốc Thắng