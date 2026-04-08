Người đánh, nhổ nước bọt vào phụ nữ bị tạm giữ

Gia LaiNguyễn Văn Ý, 35 tuổi, tấn công, nhổ nước bọt vào người phụ nữ phục vụ ở quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ.

Tối 8/4, Nguyễn Văn Ý, ngụ phường Quy Nhơn Nam, bị Công an tỉnh Gia Lai giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Ý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai

Sáng sớm hôm qua, Ý cùng 2 người bạn đi ăn trên đường Hoàng Văn. Tại đây, giữa Ý và bà Trần Thị Lan (60 tuổi, phục vụ tại quán) xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo.

Theo nhà chức trách, Ý chửi bới, xúc phạm, dùng dao hăm dọa, dùng ghế nhựa ném, dùng tay đánh vào đầu và mặt của bà Lan gây thương tích. Con trai nạn nhân đến đã bị Ý rượt đuổi đánh.



Cơ quan công an đánh giá hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật.

Trần Hóa