Người đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường bị tạm giữ

Nghệ AnNguyễn Văn Hòa do mâu thuẫn trong việc gửi hàng đã đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường xin lỗi.

Ngày 3/10, Hòa, 38 tuổi, trú xã Tân Kỳ, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hòa (góc trái), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, chiều 1/10, một người bạn của Hòa liên hệ với anh Nguyễn Khắc Bình, 48 tuổi, trú phường Trường Vinh, nhân viên hãng xe buýt Thạch Thành chạy tuyến Vinh - Tân Kỳ để gửi cho Hòa hai kiện hàng. Khi anh Bình gọi điện thoại hỏi thông tin, Hòa trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và trả cước phí.

Cuối giờ chiều cùng ngày, Hòa có mặt tại điểm hẹn ở xã Tân Kỳ nhưng không lấy hàng ngay mà lao lên xe kéo anh Bình xuống đường, dùng thắt lưng và dép đánh liên tiếp, bắt quỳ giữa đường xin lỗi. Nạn nhân thực hiện theo nhưng vẫn bị Hòa tấn công.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, 39 tuổi, trú xã Kim Liên, nhân viên hãng xe buýt Thạch Thành, vào can ngăn cũng bị Hòa đạp trúng người.

Tạm giữ người đánh nhân viên xe buýt, bắt quỳ giữa đường Tài xế xe buýt bị hành hung, ngày 1/10. Video: Hùng Lê

Sự việc được một số người dân quay video lại, đăng lên mạng xã hội.

Nhà chức trách chưa công bố lời khai của Hòa.

Đức Hùng