Người đánh bảo vệ bất tỉnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ được trả tự do

TP HCMDo người bảo vệ rút đơn yêu cầu khởi tố đối với Tưởng Chí Huy, nên tòa đình chỉ vụ án, trả tự do cho bị cáo sau gần 6 tháng bị tạm giam.

Ngày 7/8, Huy, 26 tuổi, bị TAND khu vực 1 TP HCM xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, bị hại - ông Chính (58 tuổi, nhân viên bảo vệ), cho biết trước phiên xử gia đình bị cáo cùng luật sư đã đến nhà xin lỗi và bồi thường 100 triệu đồng, gồm chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần, danh dự và sức khỏe. Ông thấy bị cáo đã ăn năn hối lỗi, nên đã gửi đơn xin rút yêu cầu khởi tố đối với Huy. "Tôi ký đơn hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc", ông Chính nói.

Trình bày với HĐXX, Huy bày tỏ hối hận, cho rằng đã thực hiện hành vi sai trái xuất phát từ sự nóng giận, thiếu kiềm chế, khiến bị hại không chỉ bị thương mà còn mất việc làm.

Sau khi hội ý, HĐXX đã công bố quyết định đình chỉ vụ án về tội Cố ý gây thương tích đối với Huy.

Tưởng Chí Huy được đưa đến tòa sáng nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo nội dung vụ án, khoảng 9h ngày 27/2, Huy đi bộ cùng bạn gái 32 tuổi, quốc tịch Mỹ, đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay chị này nhảy xuống đất, chạy xung quanh. Ông Chính đến nhắc nhở về quy định cấm thả chó ở khu vực này, đồng thời dùng gậy bằng nhựa đuổi đánh con chó.

Huy và bạn gái tranh cãi. Bị bảo vệ thúc gậy vào bụng, người phụ nữ đá vào chân ông này. Huy sau đó xô đẩy ông Chính rồi đánh nhiều cái vào đầu, mặt. Nam bảo vệ bỏ chạy nhưng anh ta vẫn tiếp tục đuổi đánh.

Ông Chính đến bồn cây gần đó, lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy "để hù dọa". Huy giật lấy cây sắt đánh vào đầu khiến nam bảo vệ chảy nhiều máu, bất tỉnh; mang thương tích 4%. Bị hại yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hình sự Huy.

Theo quy định tại Bộ luật tố tụng Hình sự, việc khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại chỉ được áp dụng trong một số trường hợp, trong đó bao gồm tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự về tội Cố ý gây thương tích (thương tích dưới 11% nhưng sử dụng hung khí nguy hiểm). Trường hợp bị hại rút yêu cầu khởi tố (ở bất kỳ giai đoạn tố tụng nào) thì vụ án phải được đình chỉ Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại là một trong những quy định pháp luật tố tụng hình sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại. Pháp luật trao quyền cho người bị hại quyết định việc người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có bị xử lý hay không.

Bình Nguyên