Người đăng tin sai sự thật 'lũ ngập cầu nối Đồng Nai với TP HCM' bị phạt

Đồng NaiNam thanh niên 29 tuổi sử dụng Facebook đăng tải việc lũ lụt gây ngập cầu Hóa An nối với TP HCM khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 23/11, Công an phường Biên Hòa lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân đối với Quách Văn Tương, 29 tuổi, quê Cà Mau. Theo quy định, người này sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Cảnh sát làm việc với Tương. Ảnh: Thái Hà

Động thái này được công an phường đưa ra sau khi phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đồng Nai phát hiện người dùng mạng xã hội tên "Quách Tương" đăng thông tin sai sự thật về việc lũ lụt làm ngập cầu Hóa An. Nhiều người chia sẻ lại, gây hoang mang.

Làm việc với cảnh sát, Tương thừa nhận hành vi, khai đăng thông tin để tăng tương tác. Người này đã gỡ nội dung và cam kết không tái phạm.

Công an Đồng Nai khuyến cáo việc đăng thông tin sai sự thật, giả mạo trên mạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hoang mang và ảnh hưởng an ninh trật tự, nhất là trong bối cảnh mưa lũ.

Phước Tuấn