Người dân Vùng Xanh sống lâu do biết tận hưởng cuộc sống

Người dân ở Vùng Xanh trường thọ nhờ thường xuyên nhảy múa, nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho các thú vui, gắn kết người thân, thay vì làm việc quá sức.

Vùng Xanh là 5 khu vực trên thế giới có dân số sống lâu và khỏe mạnh nhất, gồm Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Hy Lạp) và Loma Linda (Mỹ). Chuyên gia tuổi thọ, nhà thám hiểm National Geographic Dan Buettner đã dành nhiều năm nghiên cứu về lối sống của người dân ở những khu vực này, tìm ra nguyên nhân họ có tuổi thọ lên tới 100.

Ông chỉ ra rằng chìa khóa để sống lâu đôi khi không nằm ở chế độ dinh dưỡng đắt đỏ hay các bài thể dục cường độ cao. Người dân Vùng Xanh sở hữu những thói quen cực kỳ đơn giản ở tuổi 80, 90 hoặc 100 như thưởng thức rượu vang, nhảy, thậm chí ăn nhiều carbs.

"Bí quyết của họ là biết tận hưởng cuộc sống, thay vì làm việc đến lao lực", Buettner viết trong cuốn sách Live to 100: Secrets of the Blue Zones mới ra mắt.

Ăn nhiều carbohydrate

Người dân sống lâu năm ở Ikaria sử dụng nhiều thực phẩm chứa carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt, đậu và rau. Bên cạnh đó, họ ưa chuộng mật ong thô, chưa qua chế biến, có thể mang lại các lợi ích sức khỏe, chẳng hạn giảm cholesterol.

Không chỉ Hy Lạp, khu vực Okinawa, Nhật Bản cũng coi các loại thực phẩm giàu carbs như khoai lang tím là chìa khóa cho một cơ thể khỏe mạnh ở độ tuổi sau trung niên.

Nhảy múa

Đặc điểm chung khác của người dân Vùng Xanh là thói quen "tập thể dục nhưng không đến phòng gym". Các khu vực như Nicoya, Costa Rica văn hóa lễ hội mạnh mẽ. Họ thường xuyên tổ chức các buổi khiêu vũ.

Người Hy Lạp có một sự kiện truyền thống là panegyris. Theo Buettner, họ khiêu vũ suốt đêm, cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Trên thực tế, một giờ khiêu vũ đốt lượng calo tương đương với một giờ chạy bộ. Theo Harvard Health, việc nhảy múa có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nhảy múa có lợi ích sức khỏe tương đương với chạy bộ. Ảnh: Insider

Dành thời gian để lười biếng

Người dân Vùng Xanh yêu thích sự thoải mái trong công việc. Họ thường xuyên "nghỉ việc trong im lặng" (quiet quit), làm việc ở mức tối thiểu để dành nhiều thời gian cho các hoạt động yêu thích, xây dựng mối quan hệ bền chặt với gia đình, bạn bè.

"Mọi người sẽ không lựa chọn làm thêm vài giờ khi họ có thể dùng thời gian đó để ở bên gia đình, ngủ trưa hoặc giao lưu với bạn bè", Buettner giải thích.

Ở Sardinia, Italy, người dân đặt ra khái niệm "giờ vui vẻ" (happy hour), kéo dài từ 17h đến 21h để tham gia các buổi uống rượu khai vị. Tại Nicoya, Costa Rica, người ta thường tập trung làm việc vài giờ vào buổi sáng, sau đó dành thời gian ngủ trưa.

"Một phần giá trị chung của các Vùng Xanh là sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống. Điều này giúp họ giảm căng thẳng ngay cả khi vẫn đang làm việc hiệu quả, năng động", Buettner nói.

Uống rượu điều độ

Ông Buettner phát hiện người dân vùng Ikaria, Hy Lạp thường xuyên thưởng thức rượu vang. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu kết luận uống rượu là thói quen tốt cho sức khỏe. Buettner cho rằng loại rượu ở Ikaria có chất lượng cao hơn, môi trường và bối cảnh thưởng thức rượu vang của người dân cũng khác biệt.

Theo nghiên cứu, rượu vang được sản xuất bằng phương pháp truyền thống, không thêm hóa chất, có chứa một lượng nhỏ khoáng chất thiết yếu như kali và sắt, cộng thêm các chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dù vậy, nhiều chuyên gia khuyến cáo "không có lượng rượu nào là an toàn". Những người chưa từng uống rượu không nên bắt đầu thực hiện điều này vì nghĩ nó có lợi cho sức khỏe. Rượu có lợi trong việc giao lưu, giảm căng thẳng, là nguồn chất chống oxy hóa, đặc biệt là các loại rượu tự nhiên, chất lượng cao.

"Điều đó là đủ để tôi thưởng thức một ly rượu vào mỗi đêm", Buettner nói.

