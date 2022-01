Người dân vùng sâu chung sức xây cầu Hy Vọng

Cần ThơHàng chục đoàn viên thanh niên, nông dân xã Trung An, huyện Cờ Đỏ chung tay xây dựng cầu Hy Vọng 172 do BEST Express Việt Nam tài trợ.